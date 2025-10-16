Παραβίαση διατάξεων Διαταγής του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας έστειλε το έγγραφο που ακολουθεί:

ΠΡΟΣ:

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

ΚΟΙΝ.:

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (Μέσω Π.Ο.Α.Σ.Υ.) Α.Ε.Α./Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη Π ΟΥΠΟΥΖΑ ( μ έσω Π . Ο . ΑΣ . Υ.) Α.Ε.Α./Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Πολύζο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων της υπ’ αριθ. 1652/25/2060683 από 26/09/2025 Διαταγής Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας»

κ. Αρχηγέ,

Με την ανωτέρω διαταγή σας, έκλεισε ένας μακροχρόνιος κύκλος, αδιαφάνειας στις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού, γεγονός που δημιούργησε προσδοκίες για αξιοκρατία και ισότητα στις τάξεις των συναδέλφων.

Με τις υπ’ αριθ. 6271/25/2185087 και 6271/25/2112025 διαταγές της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, ζητήθηκε από τους συναδέλφους των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, να δηλώσουν επιθυμία για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (αστυνόμευση συγκοινωνιών).

Ωστόσο όπως διαπιστώσαμε παρά την εκδήλωση επιθυμίας συνάδελφου που τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχει αποσπαστεί ξανά με έξοδα δημοσίου, η επιλογή δεν έγινε βάση των διατασσόμενων στην διαταγή σας και επιλέχθηκαν συνάδελφοι που είχαν αποσπαστεί προσφάτως και συγκεκριμένα το έτος 2024, κατά παράβαση αυτής και συγκριμένα της παρ. Γ εδ. 3β «προσωπικό το οποίο δεν έχει μετακινηθεί ή έχει τις λιγότερες μετακινήσεις με δαπάνες δημοσίου στο παρελθόν».

Επιπλέον όπως ενημερωθήκαμε από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, η επιλογή των ατόμων που θα αποσπαστούν, δεν γίνεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, αλλά από ιεραρχικά προϊστάμενες υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλονται αναλυτικές καταστάσεις με αναγραφόμενους τους επιθυμούντες αστυνομικούς, σε αύξοντα σειρά ανάλογα με κριτήρια που πληρούν, κατά παράβαση της παρ. Γ της ως άνω διαταγής σας.

κ. Αρχηγέ,

Θεωρούμε ότι η καθολικότητα και η συνέπεια στην εφαρμογή της διαταγής σας είναι κρίσιμης σημασίας και κάθε απόκλιση της, θα αυξήσει το αίσθημα της αδικίας, διασαλεύοντας την τάξη στους κόλπους του σώματος και δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε λογής παράγοντες να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως αφού εξετάσετε τα ανωτέρω εφαρμόσετε τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Δ της διαταγής σας, προκειμένου διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μελών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ