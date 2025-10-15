Η νεαρή Δόκιμος Αστυφύλακας που ... "σαρώνει" - ΒΙΝΤΕΟ

Είναι σπουδάστρια της Σχολής Αστυφυλάκων αλλά το όνομά της γίνεται γνωστό πια για τα καλά από την αθλητική της ιδιότητα!

Ο λόγος για την Κάλλια Στεφανουδάκη, η οποία κατέκτησε τέσσερα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TAEKWONDO ITF που διεξήχθη το προηγούμενο σαββατοκύριακο στο Jeloso της Ιταλίας.

Η νεαρή αθλήτρια, με καταγωγή από τη Χερσόνησο Ηρακλείου, σπουδάζει στη Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας και πραγματοποιεί την πρακτική της στον Πειραιά.

Στη διοργάνωση του παγκόσμιου επιπέδου εντυπωσίασε με τις επιδόσεις της, κατακτώντας τρία ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας ακόμη μια σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό της.

Η Κάλλια Στεφανουδάκη έχει ήδη κατακτήσει επίσης τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα την τελευταία τετραετία, αποδεικνύοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της στον χώρο του αθλητισμού.