Νέες συλληψεις παρκαδόρων - Σε ποια περιοχή της Αθήνας έγιναν οι έλεγχοι

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), τις βραδινές ώρες της 19 προς 20 Δεκεμβρίου 2025, στην περιοχή του Νέου Ψυχικού.

Διαβάστε επίσης

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη -4- ατόμων, εκ των οποίων οι -2- παραλάμβαναν τα οχήματα και -2- ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.