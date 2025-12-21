Πολύ σοβαρό επεισόδιο σε σούπερ μάρκετ - "Χαμός" και στο κρατητήριο. Τι αντιμετώπισαν οι Αστυνομικοί

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Μετά τις ασύλληπτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν μεσημβρινές ώρες της 17ης Δεκεμβρίου σε σούπερ-μάρκετ στο Ηράκλειο όπου 30χρονος Αιγύπτιος τα έκανε όλα γυαλιά-καρφιά, άρχισε να ουρλιάζει «Αλλάχ Ακμπάρ, και να κυνηγάει πελάτες σε κατάσταση αμόκ, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από τον πάγκο των μαναβικών, ακολούθησε και δεύτερο επεισόδιο μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Ο 30χρονος, σε αλλόφρονα κατάσταση, άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς και να τους φτύνει, απειλώντας τους ότι μόλις βγει θα τους σκοτώσει. Κάποια στιγμή 43χρονος αστυνομικός που είχε υπηρεσία, προσπάθησε να τον ηρεμήσει και τότε ο 30χρονος Αιγύπτιος έσπευσε να του δαγκώσει με μανία το αριστερό χέρι. Στο «τσακ» γλίτωσε ο ένστολος τη δαγκωματιά που μάλλον θα θυμόταν για το υπόλοιπο της ζωής του.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκαν δύο διαφορετικές δικογραφίες που εκδικάστηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, αν και σε βάρος του θα μπορούσε να υπάρξει και τρίτη δικογραφία διότι πριν το επεισόδιο στο σούπερ-μάρκετ, είχε προηγηθεί άλλο περιστατικό στη γειτονιά του. Ο νεαρός αλλοδαπός περιγράφεται ότι είχε κινηθεί απειλητικά κατά γειτόνισσας του και της ανήλικης κόρης της, ενώ πετούσε αυγά και πορτοκάλια σε περαστικούς, χτυπώντας αυτοκίνητα.

Όσον αφορά στο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο σούπερ-μάρκετ, τα όσα περιγράφονται είναι πραγματικά σοκαριστικά. Εριστικός και επιθετικός, ούρλιαζε κολλώντας το πρόσωπο του στα πρόσωπα γυναικών. Κάποια στιγμή έφθασε στο σημείο να στριμώξει σε πολύ επιθετικές διαθέσεις μία γυναίκα στα ράφια. Έσπασε τζάμια, αναποδογύρισε το Χριστουγεννιάτικο δένδρο, εκσφενδόνιζε μαναβικά σε πελάτες, έριχνε μπουνιές στα ράφια με τα προϊόντα. Κάποια στιγμή ο 30χρονος άρπαξε το μαχαίρι για τις μπανάνες και άρχισε να κυνηγάει πελάτες.

Μαρτυρία: καρέ-καρέ το σκηνικό του πανικού

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία 38χρονου πελάτη, ο οποίος γλίτωσε τα χειρότερα αφού ο 30χρονος τον έβαλε στο μάτι και άρχισε να τον κυνηγάει. «Ξαφνικά εμφανίστηκε στον χώρο της μαναβικής αλλοδαπός, άγνωστος σε μένα, ο οποίος ξεκίνησε να ουρλιάζει με ακατανόητες φράσεις κατά γυναικών πελατών και εμού του ίδιου. Κόλλαγε το πρόσωπο του στα πρόσωπα γυναικών, προκαλώντας τους τρόμο, τις έσπρωχνε, τις ακουμπούσε ουρλιάζοντας στο πρόσωπο τους. Εκείνη την στιγμή αντιλήφθηκα ότι είχε στριμώξει μια γυναίκα στα ράφια, η οποία απευθυνόμενη προς εμένα, έντρομη ζήτησε βοήθεια. Μπήκα ανάμεσα τους και τον απώθησα ελαφρώς με το σώμα μου. Τότε κινήθηκε απειλητικά προς εμένα, φωνάζοντας ακατάληπτα. Η μοναδική φράση που αναγνώρισα ήταν η «Αλλάχ Ακμπάρ». Κουνούσε απειλητικά τα χέρια του προς το πρόσωπο μου, ενώ εγώ οπισθοχωρούσα για να τον αποφύγω, προσπαθώντας να αποκλιμακώσω την ένταση. Αυτός έτρεξε με μεγαλύτερη ταχύτητα προς το μέρος μου, προσπαθώντας να με χτυπήσει. Απέφυγα το χτύπημα, του κατάφερα όμως εγώ ένα χτύπημα, το οποίο τον ζάλισε και τον έριξε κάτω..» περιέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr Τότε επανήλθε, κρατώντας ένα μαχαίρι, ορμώντας προς το μέρος του. «Ξεκίνησα να τρέχω, βγαίνοντας από το σούπερ-μάρκετ σε παράλληλο δρόμο, εξακολουθώντας να με κυνηγάει με το μαχαίρι. Στην προσπάθεια του να βγει από το σούπερ-μάρκετ, έσπασε την πόρτα του καταστήματος» περιέγραψε.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν τον Αιγύπτιο ημίγυμνο την συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Πόμπιας. Στεκόταν ημίγυμνος, φορούσε μόνο εσώρουχο, έφερε αμυχές και χτυπήματα σε όλο του το σώμα και ούρλιαζε στους περαστικούς. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν αλλά εξακολουθούσε να βρίσκεται σε αμόκ.

8 χρόνια για το αμόκ στο σούπερ-μάρκετ, 19 μήνες για το επεισόδιο στα κρατητήρια

Για το επεισόδιο στο σούπερ-μάρκετ και τις κατηγορίες: της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων, οπλοχρησίας και παράνομης οπλοφορίας μαχαιριού, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου επέβαλε στον 30χρονο συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Όσον αφορά στο επεισόδιο που ακολούθησε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, στον 30χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 19 μηνών, με το δικαστήριο να διατάσσει ολική έκτιση της ποινής. Οι κατηγορίες αφορούσαν τα αδικήματα της απόπειρας σωματικής βλάβης, της εξύβρισης και της απειλής.

Πηγή: cretalive.gr