Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

BINTEO: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που πήγαινε με 161 χιλιόμετρα με όριο τα... 90!

istock_μοτοσικλέτα
14:00 | 20/12/2025

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα (20-12-2025) επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας, να κινείται με ταχύτητα 161  χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 31χρονος κινούνταν με 161 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 90 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο.Ε.Π.Τ.Α. ΒΙΝΤΕΟ
