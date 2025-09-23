Μισθοί Ένστολων: Σε ποια μισθοδοσία θα φανούν οι αυξήσεις

Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είδαν στα αναλυτικά σημειώματα της μισθοδοσίας τους τις αυξήσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ.

Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αναβρασμό στις τάξεις των ενστόλων, δεδομένης και της τεράστιας καθημερινής ακρίβειας.

Το ερώτημα που έχει ανακύψει είναι πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε οι αυξήσεις να φτάσουν τελικά στο ΑΤΜ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ , περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους με τη μισθοδοσία που θα λάβουν τον Οκτώβριο.

Μένει λοιπόν να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες, καθώς ο χρόνος είναι λίγος και πρέπει να γίνουν πολλά.