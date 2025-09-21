ΠΙΝΑΚΑΣ: Αυτή είναι η αύξηση που θα λάβει κάθε Αστυνομικός αναλογα με το βαθμό του και τα χρόνια υπηρεσίας

Το Policenet.gr εξακολουθεί να λαμβάνει πολλά ερωτήματα αναγνωστών αναφορικά με το ύψος της αύξησης που θα λάβουν , σύμφωνα με τα όσα εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ για τους ένστολους.

Πριν λίγες ημέρες οι Ενώσεις Αστυνομικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ανακοίνωσης τους, παρουσίασαν αναλυτικό Πίνακα με τις αυξήσεις και τις διαφορές του εξαγγελθέντος νέου μισθολογίου συγκριτικά με το ήδη ισχύον μισθολόγιο.

Δείτε εδώ τον Πινακα που περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους τους βαθμούς και στη δεξιά στήλη αυτού προκύπτει το ύψος της αύξησης