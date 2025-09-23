"Έφυγε" Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. -Αύριο το τελευταίο αντίο

Απεβίωσε συνεπεία παθολογικών αιτιών σήμερα ο Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. Πασχάλης Κήττας του Λαζάρου, 78 ετών.

Διατέλεσε Διοικητής Τροχαίας Χαλκίδας επί σειρά ετών.

Επίσης υπηρέτησε ως αστυνομικός υποδιευθυντής στο επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας.

Όπως μας ενημερώνουν αναγνώστες του Policenet.gr η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την 24/09/2025, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου Χαλκίδας με την παρουσία Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αστυνομίας.



Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.