Μισθοί Αστυνομικών: "Η μαθηματική πράξη είναι μία και δεν άλλαξε ιδιαίτερα"

"Αγαπητό policenet, αναφορικά με τις πολυδιαφημιζόμενες αυξήσεις στους μισθους των Αστυνομικών θα έλεγα να μην βαφτίζουμε το μήλο ... πορτοκάλι.

Η μαθηματική πράξη είναι μία και δεν άλλαξε ιδιαίτερα

Έπαιρνα 1.000 ευρώ, έδινα τα 600 ευρώ στο ενοίκιο και έπρεπε να καταφέρω να ζήσω με 400 ευρώ για έναν ολόκληρο μήνα.

Τώρα θα παίρνω 1.068 ευρώ, θα δίνω τα 600 στο ενοίκιο και θα πρέπει να ζω με 468 ευρω τον μήνα.

Πως το βλέπετε; Λύθηκε το πρόβλημα μου; Σε αυτή την κατάσταση είναι οι περισσότεροι συνάδελφοι.

Λίγοι είδαν αξιόλογη καθαρή αύξηση. Και σας παρακαλώ να μην λέτε τα μεικτά ποσά. Γιατι μεγάλο μέρος το κρατάνε οι φόροι.

Σας ευχαριστώ για το βήμα"

Η ανωτέρω επιστολή εστάλη από αναγνώστη του Policenet.gr στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.