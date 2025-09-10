Mισθοί Ένστολων: Ποιο επίδομα δόθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά όχι και στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας

Το Policenet.gr εξακολουθεί να δέχεται δεκάδες μηνύματα αναγνωστών που επισημαίνουν απορίες αλλά και εύλογους προβληματισμούς αναφορικά με όσα ανακοινώθηκαν για τις μισθολογικές αποδοχές των ένστολων.

Αρκετοί είναι οι αναγνώστες του Policenet.gr που τονίζουν ότι προβλέφθηκε ένα συγκεκριμένο επίδομα για τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά όχι και για τα Σώματα Ασφαλείας.

Ο λόγος για το Επίδομα Διοίκησης.

Στο εν λόγω ζήτημα αναφέρθηκαν και οι Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.ΟΑΞΙ.Α., όπου σε σχετικό σημείο της ανακοίνωσης που εξέδωσαν (μετά την εξειδίκευση των μέτρων) σημειώνουν:

"Πέραν της αύξησης του ενιαίου επιδόματος «θέσης ευθύνης», θεσπίζεται νέο επίδομα «διοίκησης» Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο δεν προβλέπεται για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ωσάν αυτά να μην ασκούν διοίκηση".

Οι ενστάσεις για τη μη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε Διοικητές Αστυνομικών, Πυροσβεστικών και Λιμενικών Υπηρεσιών έχουν ισχυρή αιτιολογική βάση, δεδομένου ότι τα στελέχη που αναλαμβάνουν τις διοικήσεις είναι επιφορτισμένα με σημαντικότατες ευθύνες και εξαιρετικά επιβαρυμένο καθημερινό πρόγραμμα.