Η αλήθεια για τις εξαγγελίες αυξήσεων και στα Σώματα Ασφαλείας ...

Θέλοντας να συνεισφέρω με την άποψή μου στην κουβέντα που αφορά το θέμα των ημερών, μετά τις εξαγγελίες του ΠΘ και την εξειδίκευση που ακολούθησε, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια ζητήματα προς πάσα κατεύθυνση.

-Πρώτον και βασικότερο ΔΕΝ μιλάμε για ΝΕΟ μισθολόγιο αλλά για αναμόρφωση και "λίφτινγκ" πάνω στο ήδη υπάρχον, που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (από εξοικονόμηση ιδίων πόρων...).

-Δεύτερον η επικείμενη αλλαγή στο συγκεκριμένο ειδικό μισθολόγιο, χτίστηκε πάνω στα μέτρα του Στρατού (αριθμητικά άλλωστε ο στρατός έχει το περισσότερο προσωπικό στην Α & Γ κατηγορία σε αντίθεση με την ΕΛ.ΑΣ που έχει το συντριπτικά μεγαλύτερο προσωπικό στην Β κατηγορία) και μάλιστα με πυξίδα (γεναίες αυξήσεις στο επίδομα θέσης ευθύνης) την ευνοϊκή μεταχείριση των υψηλόβαθμων του στρατεύματος.

-Τρίτον είναι ξεκάθαρο ότι η επικείμενη αλλαγή με το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αρχικά δεν αφορούσε τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά οι πιέσεις που ασκήθηκαν με μπροστάρη την Ομοσπονδία μας (ΠΟΑΣΥ) που πρόταξε το ζήτημα του ενιαίου και συνταγματικά κατοχυρωμένου αδιαίρετου μισθολογίου σε Στρατό και Σώματα Ασφαλείας, όπως είχε επικαιροποιήσει και το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (αποφάσεις του Σ.τ.Ε.), ανάγκασε τα κέντρα αποφάσεων υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, εν τέλει να συμπεριλάβουν και τα Σώματα Ασφαλείας ρίχνοντας στάχτη στα μάτια επικοινωνιακά....

-Τέταρτον οι "αλχημείες" και τα "δημιουργικά" μαθηματικά που κρύβονται πίσω από την ημερομηνία (01-10-2025) έναρξης ισχύος των αλλαγών του μισθολογίου που προωθείται, είναι πρόδηλο (στα όρια της "πονηριάς") πως έλαβαν υπ' όψιν τους το γεγονός ότι κατά τον μήνα Οκτώβριο ένα τεράστιο ποσοστό του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ τον συγκεκριμένο μήνα έχει καταταχθεί στο Σώμα και αυτό επηρέαζε τις αποδοχές του σύμφωνα με το υπάρχον μισθολόγιο...

-Πέμπτον και κυριότερο ΔΕΝ έχει ψηφιστεί αυτή τη στιγμή τίποτα, πράγμα που σημαίνει πρακτικά πως υπάρχει χρόνος για διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και τις Ομοσπονδίες, αφόρητες πιέσεις με κάθε νόμιμο τρόπο, αγώνα και εν τέλει αλλαγές προς όφελος όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού που αποδεδειγμένα δεν ευνοούνται αλλά οριακά εμπαίζονται από το προωθούμενο σχέδιο νόμου εξαιτίας των τεραστίων ανισοτήτων που είναι κραυγαλέες με μία απλή ανάγνωση...

-Έκτον και τελευταίο, κάθε αλλαγή από πλευράς της πολιτείας προς αναγνώριση του γιγαντιαίου παραγώμενου έργου του λειτουργήματος των Σωμάτων Ασφαλείας και πιο συγκεκριμένα της ΕΛ.ΑΣ., που αποτελεί πυλώνα του στενού πυρήνα του κράτους, προς όφελος πάντοτε της κοινωνίας, είναι ευπρόσδεκτο αρκεί να στηρίζεται στην αρχή της ισονομίας!



Υ.Σ.: Η δύναμη της ενότητας και το στιβαρό διεκδικητικό πλαίσιο χωρίς διακρίσεις και ανισότητες είναι ικανά αυτή την κρίσιμη στιγμή να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό σχέδιο νόμου προς όφελος του συνόλου.



Λάζαρος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ στην ΠΟΑΣΥ