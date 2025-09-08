Τα νέα μισθολογικά - φορολογικά δεδομένα των αστυνομικών και οι παρατηρήσεις των Ομοσπονδιών - Άμεση συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών για διευκρινίσεις και αλλαγές

Κοινή ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.:

Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ και την εξειδίκευσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ και τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Θάνο ΠΕΤΡΑΛΙΑ και Γιώργο ΚΩΤΣΗΡΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και κυρίως για να γίνει κατανοητό το εύρος των προωθούμενων θετικών ρυθμίσεων, ως Ομοσπονδίες, οφείλουμε με σεβασμό προς τα μέλη μας, να τονίσουμε τα κάτωθι:

Διαβάστε επίσης

Σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας των βασικών αγαθών και των πληθωριστικών πιέσεων που «καταπίνουν» το μισθό πριν καλά - καλά πιστωθεί στους λογαριασμούς, κάνοντας συνολικά «ταμείο», κάθε θετικό οικονομικό μέτρο είναι καλοδεχούμενο και ως τέτοιο οφείλουμε να το υπολογίσουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούμε ότι:

Α) Η μεσοσταθμική μεικτή αύξηση των μηνιαίων μισθών από 1η Οκτωβρίου 2025 είναι περίπου 111 ευρώ για τα Σώματα Ασφαλείας και 145 ευρώ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Β) Η μείωση από τον Ιανουάριο του 2026 κατά 2% των συντελεστών της κλίμακας φορολογίας, έρχεται να τονώσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδίως των πολυτέκνων οικογενειών, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή, καθώς και των νέων κυρίως συναδέλφων, ανάλογα την ηλικία τους (έως 25 και 30 ετών).

Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

α) Το κόστος των αυξήσεων, ως διαθέσιμο κονδύλι στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας καθόσον απέχει αρκετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας!!!

β) Εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ δεν επέρχεται πλήρης εναρμόνιση με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου για ενιαίο και αδιαίρετο μισθολόγιο όλων των ενστόλων.

γ) Είναι ορατές οι μισθολογικές διαφορές στις διαβαθμίσεις μεταξύ των κατηγοριών του μισθολογίου και κυρίως στην κατηγορία Β’, όπου οι αποδοχές τους επιβάλλεται να είναι εφάμιλλοι των υπηρεσιακών προσόντων και των βαθμολογικών καθηκόντων του προσωπικού, ακολουθώντας την μέση αύξηση με δίκαιο τρόπο.

δ) Πέραν της αύξησης του ενιαίου επιδόματος «θέσης ευθύνης», θεσπίζεται νέο επίδομα «διοίκησης» Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο δεν προβλέπεται για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ωσάν αυτά να μην ασκούν διοίκηση.

Τούτων δοθέντων, η τελική αναμόρφωση του ισχύοντος μισθολογίου αποτελεί καλή βάση συζήτησης των προτάσεών μας, τις οποίες οφείλουμε να παραθέσουμε άμεσα στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, ώστε να διορθωθούν οι ανωτέρω στρεβλώσεις και να υπάρξει εν τέλει μια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και ικανοποιητική νομοθετική ρύθμιση για όλους τους συναδέλφους μας.

Καλούμε, τέλος, την Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα τον Υφυπουργό κ. Θάνο ΠΕΤΡΑΛΙΑ, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις δημόσιες παρατηρήσεις μας, που ασφαλώς και επιβάλλεται εκ του θεσμικού μας ρόλου, να παραθέσουμε αναλυτικότερα σε συνάντησή μας, την οποία ζητάμε να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Δεν θα ανεχθούμε καμία καπηλεία των αγώνων μας, πόσο μάλλον τη δημιουργία εντυπώσεων, καθόσον το βαθύτερο οικονομικό πρόβλημα της αστυνομικής οικογένειας, δεν θα έχει αντιμετωπιστεί στη ρίζα του.

Διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά κάθε Συναδέλφισσα και Συνάδελφο ότι οι Ομοσπονδίες είναι εδώ και εργάζονται για αυτούς με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ως θεματοφύλακες των συνταγματικών τους δικαιωμάτων και αρχών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.Για το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος