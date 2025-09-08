Μισθοί Ένστολων: Δηλώσεις του Γρηγόρη Γερακαράκου και του Κώστα Τσίγκα

Ο κ.Κώστας Τσίγκας, Πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής, και ο κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, Πρόεδρος ΠΟΑΣΥ., σήμερα το πρωί, (πριν την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ), είχαν φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή του Action24 "Action Τωρα"

Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής με τις δηλώσεις των δύο Προέδρων (και εν συνεχεία την ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. μετά την ανακοίνωση των μέτρων):

Επισημαίνεται πως μετά την εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν τις αυξήσεις στους ένστολους, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και η Π.Ο.ΑΞΙ.Α εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με αρκετές επισημάνσεις ουσίας. Δείτε την εδώ