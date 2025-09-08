ΤΩΡΑ: Πιερρακάκης για ένστολους: Ποια είναι η αύξηση που θα λάβουν

Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων.

Δείτε την δήλωση που έκανε πριν λίγα λεπτά ο κ. Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια εξειδίκευσης των μέτρων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας:

"Το πακέτο μέτρων έχει συνολικά Εθνική Στόχευση.

Μέρος του είναι η αναμόρφωση του Μισθολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας.

Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά.

Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση η οποία θα γίνει σε Αστυνομία, σε Πυροσβεστική, στο Λιμενικό.

Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φθάνουν τα 110 ευρώ το μήνα, ενώ για ανώτερους Αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρω ανάλογα με το βαθμό.

Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών"