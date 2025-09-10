Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά και εντός του οικισμού, όπου διαμένουν Ρομά, προχωρώντας σε ελέγχους.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών δράσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Αττική, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή παραβατικών φαινομένων.

Η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα έντονη και η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.