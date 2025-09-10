PoliceNET of Greece logo
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

11:14 | 10/09/2025

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά και εντός του οικισμού, όπου διαμένουν Ρομά, προχωρώντας σε ελέγχους.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών δράσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Αττική, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή παραβατικών φαινομένων. 

 

Η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα έντονη και η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. 

