Μισθοί Ένστολων: Οι δηλώσεις του Υφυπουργού Θάνου Πετραλιά

Παραθέτουμε το απόσπασμα (που αφορά τους ένστολους) της ομιλίας του Υφυπουργού κ. Θάνου Πετραλιά για την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην 89η ΔΕΘ:

"Έχουμε μια σημαντική και περίπλοκη μεταρρύθμιση για την αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Θα σας παρουσιάσω να έχετε μια εικόνα στη συνέχεια, αλλά θα τη δείτε αναλυτικά στις 37 σελίδες που θα σας μοιράσουμε στη συνέχεια, με πάρα πολύ αναλυτικά παραδείγματα και εκεί ανά βαθμό, ανά έτη υπηρεσίας. Ακριβώς τι αυξήσεις παίρνει ο καθένας.

Έχουμε τις αυξήσεις λοιπόν στις Ένοπλες Δυνάμεις με κόστος 153 εκατομμύρια. Ωστόσο 77 έχουν εξοικονομηθεί, όπως γνωρίζετε το προηγούμενο διάστημα με την αναμόρφωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναμορφώνεται και το μισθολόγιο Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού με αυξήσεις. Όλες αυτές οι αυξήσεις στους ένστολους θα δοθούν από τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση που τα λογιστήρια κτλ μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, δεν προλάβουν την μισθοδοσία του Οκτωβρίου, θα τη λάβουν τον Νοέμβριο αναδρομικά από τον Οκτώβριο.

Για τους Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό το κόστος εκτιμάται στα 120 εκατομμύρια. Αφορά περίπου 76.000 στελέχη. Έχουμε μια σειρά παρεμβάσεων που θα γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας. Αυτή είναι διαφορετική για κάθε χώρα, οπότε είναι μια κοινή υπουργική απόφαση που βγαίνει πολύ αναλυτική ανά χώρα -πόσο ήταν, πόσο θα πάει. Αυτά θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο Εξωτερικών σε επόμενο στάδιο τις επόμενες ημέρες. Το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων και εδώ για το δημογραφικό στους διπλωματικούς υπαλλήλους και γενικά στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως γνωρίζετε και διεθνώς οι τιμές έχουν ανέβει, οπότε ίσως όσοι ταξιδεύετε δημοσιογράφοι στο εξωτερικό γνωρίζετε τα παράπονα από τους διπλωμάτες μας έξω ότι στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ έχει ανέβει το κόστος ζωής και πρέπει κάπως να μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στη διαμονή τους εκεί.

Σημαντικό μέτρο πάρα πολλά χρόνια αίτημα έχω να πω των μηχανικών μας που εργάζονται στο Δημόσιο: έχει αναγνωριστεί ως προς τα μόρια και βαθμολογικά το δίπλωμα του Πολυτεχνείου επειδή είναι πενταετές ως μάστερ, ως μεταπτυχιακό και δεν αναγνωριζόταν μισθολογικά. Όπως γνωρίζετε, όποιος έχει μεταπτυχιακό στο Δημόσιο παίρνει 2 μισθολογικά κλιμάκια. Το κάθε μισθολογικό κλιμάκιο είναι 60 ευρώ, άρα 120 ευρώ παραπάνω το μήνα. Άρα το δίπλωμα του Πολυτεχνείου που είναι πενταετής κύκλος γνώσεων και σπουδών και μισθολογικά πλέον από 1/1/2026 θα αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακό και άρα «θα ανέβουν» όλοι οι μηχανικοί δύο κλιμάκια, καθώς και άλλοι κύκλοι πενταετών σπουδών όπως των γεωπόνων. Άρα όλοι οι κύκλοι που είναι πενταετών σπουδών που αναγνωρίζονται βαθμολογικά θα αναγνωριστούν και μισθολογικά. Και υπάρχουν δύο αποτελέσματα. Οι υφιστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν δύο μισθολογικά κλιμάκια αλλά και οι νέοι. Είναι και ένα κίνητρο γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, άλλα η συμμετοχή ειδικά μηχανικών είναι δύσκολο να βρεις: έχουν μια παραπάνω αμοιβή και ένα κίνητρο να προσληφθούν στο Δημόσιο.

Επίσης θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα Βιβλιοθήκης Μελών ΔΕΠ, ένα αίτημα αρκετών ετών το οποίο ίσχυε παλιότερα. Είχε καταργηθεί επί εποχής μνημονίων. Επανήλθε το επίδομα βιβλιοθήκης. Δεν ήταν αφορολόγητο. Τώρα πλέον, όπως ορίζει νομίζω είναι και νομικά το σωστό να είναι αφορολόγητο.

Πάμε λοιπόν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Να πω εν συντομία, είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Θα το δείτε αναλυτικά. Θα εξειδικευθεί και τις επόμενες μέρες και από το Υπουργείο Άμυνας και από τα υπουργεία τα υπόλοιπα και την Αστυνομία και την Πυροσβεστική και το Λιμενικό. Αλλά θα έχετε μια πρώτη εικόνα τι κάνουμε.

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας, και, στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με ένα συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Αυτό αλλάζει τη λογική των κλιμακίων. Σήμερα υπάρχουν 35 κλιμάκια τα οποία είναι συνδυασμός ετών και βαθμού. Αλλά ας πούμε, μπορεί να είσαι στο ίδιο κλιμάκιο είτε είσαι σε πιο πάνω βαθμό με πιο λίγα έτη, είτε σε πιο κάτω βαθμό με περισσότερα έτη υπηρεσίας και δημιουργούνται και ασυνέχειες. Δηλαδή μέχρι 15 έτη υπηρεσίας παίρνεις τον ίδιο μισθό σε κάποιες τάξεις.

Να πάμε κατευθείαν στην επόμενη διαφάνεια και να εξηγήσω στα παραδείγματα. Τι κάνουμε λοιπόν; Αυτή τη στιγμή βλέπετε τη σημερινή κατάσταση. Υπάρχουν λοιπόν 35 κλιμάκια για τέσσερις κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία αν είναι ανώτατοι αξιωματικοί ανάλογα τη σχολή κλπ. Έχουμε λοιπόν διάφορες κατηγορίες στα κλιμάκια Α, Β, Γ, Δ. Α΄ είναι οι ανώτεροι αξιωματικοί, Β’ είναι οι υπαξιωματικοί, για να έχουμε μια εικόνα. Κατηγορία Γ’ είναι οι ΟΒΑ και τα λοιπά. Κατηγορία Δ’ είναι οι Ειδικοί Φρουροί στην αστυνομία. Σήμερα λοιπόν αυτή είναι η εικόνα με τα 35 κλιμάκια, του βασικού. Αναμορφώνεται πλήρως η λογική. Πάμε με τα χρόνια υπηρεσίας, σαν χρονοεπίδομα να το πω έτσι, αλλάζει ο μισθός, κάθε δύο χρόνια, τρία. Βλέπετε ανά κατηγορία πώς γίνεται και πάνω σε αυτά τα χρόνια υπηρεσίας και μπαίνει μια προσαύξηση ανάλογα με το τι βαθμό έχει ο καθένας.

Ο βασικός μισθός που αφορά τα έτη υπηρεσίας θα είναι κοινός και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στην προσαύξηση του βασικού. Εδώ είναι οι προσαυξήσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις: έχουμε μία προσαύξηση για τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα τα δείτε και στα αναλυτικά,μία για τα σώματα ασφαλείας, 1% με 2% διαφορά στις προσαυξήσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών, με την έννοια ότι υπάρχει διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής πλέον εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα υπάρχει βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα είναι διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης. Οπότε έχουν τον ίδιο βασικό με τα χρόνια και αλλάζει λίγο ο συντελεστής προσαύξησης βάσει βαθμού. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Επίσης αυξάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ο Ταγματάρχης από 39 ευρώ που ήταν το παλαιό επίδομα, παίρνει 100 ευρώ νέο επίδομα θέσης ευθύνης. Θα τα δείτε αναλυτικά.

Πάμε στην τελευταία διαφάνεια για να έχετε μια αίσθηση της μέσης αύξησης που θα δοθεί στον μηνιαίο μισθό. Μεικτά είναι αυτά. Αυτή θα δοθεί, όπως είπαμε, από τη μισθοδοσία Οκτωβρίου, αν ψηφιστεί πιο αργά, αν εφαρμοστεί Νοέμβριο, θα τα πάρουνε αναδρομικά και από τον Οκτώβριο. Επιπλέον, οι ένστολοι και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα δουν αύξηση και την 1η Ιανουαρίου με την αναμόρφωση μισθολογίας κλίμακος και τον Απρίλιο με την αύξηση βάσει κατώτατου.

Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, θα δείτε, μεταξύ κατηγορίας Α΄, Β’ και Γ’, αν είναι ανώτεροι αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί. Γενικά, στις Ένοπλες Δυνάμεις βλέπετε η μέση αύξηση είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση. Στην κατηγορία Α’ η μέση αύξηση είναι 276 ευρώ, στη Β’ 128, στη Γ’ 103 ευρώ. Στην Αστυνομία η μέση αύξηση είναι 111 ευρώ, στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ είναι 63. Και Πυροσβεστική και Λιμενικό είναι ακριβώς το ίδιο με την Αστυνομία, οι ίδιοι συντελεστές, μέση αύξηση 111 ευρώ και αντίστοιχα εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών.

Αυτή είναι η μέση αύξηση. Θα δείτε στους πίνακες υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και του βαθμού. Δηλαδή όταν λέμε μέση αύξηση 111, μπορεί να είναι 60, μπορεί να είναι και 300, για να έχετε εικόνα. Αλλάζει πάρα πολύ, έχει γίνει άλλη εξίσωση, να το πω έτσι.

Είναι διαρθρωτική η αναβάθμιση του μισθολογίου: Ποια είναι η βασική διαφορά; Κάθε δύο ή τρία έτη, ανάλογα με τον χρόνο, αν έχεις, συμπληρώνεις χρόνιο υπηρεσία ή αν παίρνεις βαθμό, θα παίρνεις και αύξηση μισθού. Πολλές φορές χρειαζόταν αρκετά έτη να περιμένεις να αλλάξεις κλιμάκιο κτλ. Γίνεται και πιο δίκαιη η κατανομή. Είναι αναλογικές οι αυξήσεις βάσει των ετών και αναλογικές βάσει του βαθμού. Τα προηγούμενα κλιμάκια ήταν σ’ έναν βαθμό κάπως αυθαίρετα. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια πολύ, πολύ πιο γραμμική λογική και πιο δίκαιη λογική και στα έτη υπηρεσίας και στον βαθμό.

Τελευταία παρατήρηση να πούμε ότι ειδικά όντως υπήρχε θέμα στις Ένοπλες Δυνάμεις -γνωρίζετε ότι στις Εισαγωγικές Σχολές ήταν λίγες οι αιτήσεις πέρυσι και πρόπερσι, έπρεπε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο στα Σώματα Ασφαλείας γιατί προοδευτικά γινόταν όλο και πιο δύσκολο, ήταν χαμηλά οι αμοιβές. Έλαβαν τον Ιούλιο φέτος το επίδομα επικινδυνότητας, 100 ευρώ το μήνα, τον Απρίλιο τα 30 ευρώ που ήταν η αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων, τον Οκτώβριο δίνεται αυτή η αύξηση βάση του νέου μισθολογίου και έχουμε τον Ιανουάριο τη μείωση στις φορολογίες εισοδήματος και τον επόμενο Απρίλιο τη νέα αύξηση βάσει κατώτατου. Άρα έχουμε διαδοχικές αυξήσεις. Νομίζω πραγματικά η κατηγορία αυτή των ενστόλων έχει δει πραγματικά μεγάλη διαφορά στα εισοδήματά τους."