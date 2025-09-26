Με πόσους Αστυνομικούς ενισχύεται το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου

Η ανάρτηση του Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου κ. Ανδριάνας Αλεβίζου:

Επισκέφθηκα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον οποίο είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για τα ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν την πόλη μας.

Επιβεβαιώσαμε την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί και η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας.

Μετά από συστηματική και τεκμηριωμένη διεκδίκηση, καταφέραμε να πετύχουμε την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου με 10 άτομα, γεγονός που θα ενισχύσει την επιχειρησιακή του δυνατότητα και θα βελτιώσει την καθημερινή αστυνόμευση στην περιοχή.

Η Δημοτική μας Αρχή παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, με γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.