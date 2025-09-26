Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση καθώς και διάθεση εισιτηρίων, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 3ης αγωνιστικής, του Β΄ Ομίλου του Πρωταθλήματος της Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Π.Α.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας (Παραλίας), στην Καλαμάτα, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.