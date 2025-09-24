Ενισχύεται το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε ο Δήμαρχος Βριλησσίων.

Ο Γιάννης Πισιμίσης έθεσε στον κ. Χρυσοχοϊδη ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την αστυνόμευση της πόλης μας, για τα οποία ο κ. Υπουργός είχε πολύ καλή γνώση. Όπως, τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης τις επόμενες ημέρες το αστυνομικό τμήμα Βριλησσίων ενισχύεται με επιπλέον προσωπικό, ενώ σε μερικές εβδομάδες θα στελεχωθεί περαιτέρω με νέους αστυφύλακες.

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης δήλωσε: «Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το υποστελεχωμέμο ΑΤ Βριλησσίων θα ενισχυθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με προσωπικό, ενώ σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με νέους αστυφύλακες. Επίσης θα διοργανώσουμε από κοινού δράσεις για την αντιμετώπιση τόσο της ενδοοικογενειακής βίας όσο και του σοβαρού προβλήματος της νεανικής παραβατικότητας. Ενθαρρυντικό στοιχείο, πάντως, είναι ότι οι δείκτες εγκληματικότητας στα Βριλήσσια εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά βίαιων εγκλημάτων σε σχέση με τον μέσο όρο της Βορειοανατολικής Αττικής»

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης Τάσος Χρηστάκης και ο συνεργάτης του Υπουργού και Στρατηγός ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Γαλιάτσος.

Πηγή: vrilissianews.gr