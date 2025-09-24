Νέο σοβαρό περιστατικό - Επικίνδυνος δράστης τραυμάτισε Αστυνομικό

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη με πρωταγωνιστή έναν 24χρονο Παλαιστίνιο ο οποίος και συνελήφθη.

Σε σακίδιο που είχε μάλιστα μαζί του βρέθηκαν πέντε μαχαίρια και ένα ψαλίδι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, ο 24χρονος από την Παλαιστίνη, έχοντας στην κατοχή του ένα άλλο ψαλίδι από αυτό που εντοπίστηκε στη συνέχεια στην τσάντα του, επιτέθηκε σε διερχόμενη γυναίκα, αλλοδαπή, με σκοπό να την τραυματίσει.

Διαβάστε επίσης

Ωστόσο από το σημείο περνούσαν αστυνομικοί στους οποίους αντιστάθηκε και μάλιστα δάγκωσε τον έναν στο δεξί κάτω άκρο και ακόμα έναν τον χτύπησε στο κράνος και στο πρόσωπο.

Ο Παλαιστίνιος είχε χτυπήσει με γυάλινο μπουκάλι αλλοδαπό και του άρπαξε 600 ευρώ

Όπως διαπιστώθηκε ο ίδιος λίγη ώρα πριν, στην οδό Μάρνης, είχε ακινητοποιήσει και χτυπήσει στο κεφάλι με μια γυάλινη φιάλη έναν άνδρα αλλοδαπό από τον οποίο άρπαξε το τσαντάκι του με 600 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Ο αστυνομικός που δάγκωσε πήγε με την υπηρεσιακή μηχανή στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός και από εκεί στο 401 .

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς της ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων παράβαση του νόμου περί όπλων.