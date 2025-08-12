Λεωφορείο άρπαξε φωτιά

Αναστάτωση τα ξημερώματα στις Πατέλες στο Ηράκλειο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα και ειδικότερα λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 03.45, στην οδό Αστρινάκη, όταν οι φλόγες έζωσαν το όχημα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τέσσερα οχήματα και δώδεκα άνδρες προκειμένου να σβήσει τη φωτιά, που σήκωσε στο "πόδι" όλη τη γειτονιά.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: cretalive.gr