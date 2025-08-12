Κινητοποίηση - Διαμαρτυρία Αστυνομικών: Θα γίνει αύριο το πρωί

Ανακοίνωση του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας:

Θ Ε Μ Α : « Κάλεσμα σε Διαμαρτυρία »

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

στο συμβούλιο μεταθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2025

δέκαέξι (16) συνάδελφοι μας μετατέθηκαν χωρίς αίτηση και χωρίς τη συγκατάθεση τους .

Αυτό δεν είναι απλώς άδικο. Είναι χτύπημα στη διαφάνεια, στην ισονομία και στην αξιοκρατία.

Το συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με αυτή την πρωτοφανή και απαράδεκτη απόφαση ,μας γυρίζει χρόνια πίσω.

Από την πρώτη στιγμή το καταγγείλαμε υποστηρίζοντας τους συναδέλφους μας και συνεχίζουμε να αντιδρούμε γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιες πρακτικές να γίνουν «κανονικότητα».

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου και ώρα 08:45 στην είσοδο της Δ.Α Δράμας θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία την ώρα της συνεδρίασης του συμβουλίου μεταθέσεων για την εξέταση των ενστάσεων.

Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι μαζί .

Δυνατοί, ενωμένοι, αποφασισμένοι. Χωρίς φόβο , χωρίς συστολή, χωρίς διαπραγμάτευση.

Σήμερα είναι οι 16. Αύριο μπορεί να είσαι ΕΣΥ.

Η φωνή ,η αντίδραση και η ενότητα μας ,είναι η δύναμη μας .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος : ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρια

Ο Γεν. Γραμματέας: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Απόστολος