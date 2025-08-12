Νέα αιφνιδιαστική επίσκεψη από τον Μ. Χρυσοχοϊδη

Η ξαφνική παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στον Μεθοριακό Σταθμό της Κακαβιάς, λίγες μόλις μέρες μετά την επίσκεψή του στην Πρέβεζα, δεν ήταν απλώς μια τυπική κίνηση.

Διαβάστε επίσης

Στόχος του ήταν να δει από πρώτο χέρι την κατάσταση σε ένα σημείο όπου η αστυνομική παρουσία και η διαχείριση της αυξημένης κίνησης αποτελούν κρίσιμο ζήτημα για την εθνική ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των συνόρων.

Η επικοινωνία του Υπουργού με το προσωπικό της βάρδιας έδειξε έμπρακτο ενδιαφέρον και αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στην πρώτη γραμμή.

Η Κακαβιά, ως κύρια πύλη εισόδου προς τη χώρα, χρειάζεται άμεσα ενίσχυση σε μέσα και προσωπικό, και το Υπουργείο καλείται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο αίτημα αυτό.

Για να μην μείνει απλά ο… αιφνιδιασμός..

Πηγή: epiruspost.gr