Αυξήσεις Μισθών για ένστολους και αναδρομικά για απόστρατους

Αυξήσεις μισθών ως 5.868 ευρώ σε ετήσια βάση και αναδρομικά στις συντάξεις ως και 8.556 ευρώ έρχονται για περίπου 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους.

Οι αυξήσεις θα εφαρμοστούν με το νέο μισθολόγιο που θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και, εκτός από τους στρατιωτικούς, οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους που θα κυμαίνονται από 13% έως 20% και πλέον.

Το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Στη συνέχεια από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 θα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που ενδεχομένως θα επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας

Σύμφωνα με τα παραδείγματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, οι αποδοχές των στρατιωτικών θα διαμορφωθούν από τον Οκτώβριο του 2025 ως εξής:

Ανθυπολοχαγός από ΑΣΕΙ, μετά την αποφοίτηση, με το ισχύον μισθολόγιο λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές ύψους 1.485 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.780 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 295 ευρώ και ετήσια 3.540 ευρώ. Πλωτάρχης από ΑΣΕΙ, με 18 έτη, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές ύψους 2.319 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 2.780 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία ύψους 461 ευρώ (αύξηση 20%) και ετήσια 5.532 ευρώ. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι με 29 έτη και καθήκοντα διοικητή θα λαμβάνουν Επίδομα Διοίκησης 200 ευρώ. Με το ισχύον μισθολόγιο λαμβάνουν ακαθάριστες αποδοχές 2.952 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν 3.441 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 489 ευρώ και ετήσια 5.868 ευρώ. Σμηνίας από ΑΣΣΥ, μετά την αποφοίτηση, λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.170 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 230 ευρώ και ετήσια 2.760 ευρώ. Ανθυπασπιστής από ΑΣΣΥ, με 16 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει μικτές αποδοχές 1.775 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 2.041 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση κατά 266 ευρώ και ετήσια 3.192 ευρώ. Δεκανέας ΕΠ.ΟΠ., με 3 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.214 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 186 ευρώ και ετήσια 2.232 ευρώ. Λοχίας ΕΠ.ΟΠ., με 13 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.424 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.650 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση μισθού κατά 226 ευρώ και ετήσια 2.712 ευρώ.

Αναδρομικά για τους απόστρατους: Ποιοι και τι παίρνουν

Τα αναδρομικά που θα λάβουν οι απόστρατοι προέρχονται από δύο «πηγές»:

Από την επιστροφή των κρατήσεων του Νόμου 4093/2012 σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ για διάστημα 27 μηνών (από 1ης/1/2021 έως 31/3/2023) με ποσά ως και 2.200 ευρώ. Απο την επιστροφή κρατήσεων ΕΑΣ για 23 μήνες (Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2018) με ποσά ως και 8.856 ευρώ.

Η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης που επιβαλλόταν σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ (1.434 ευρώ μετά την τιμαριθμοποίηση) κρίθηκε αντισυνταγματική όσον αφορά τις συντάξεις του Δημοσίου για τη διετία 2017-2018 με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αντισυνταγματικότητα αφορά περίπου 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, εκ των οποίων οι 90.000 είναι στρατιωτικοί.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αναδρομικά δικαιούνται μόνον όσοι έχουν ασκήσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που υπολογίζονται σε περίπου 10.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, στην πλειοψηφία τους απόστρατοι. Αυτό το διάστημα ο ΕΦΚΑ καταβάλλει αναδρομικά ΕΑΣ σε απόστρατους που δικαιώθηκαν πριν ένα με δ;yο χρόνια.

Τα αναδρομικά, σύμφωνα με τους ενδεικτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», φτάνουν ως και 8.556 ευρώ.

Για παράδειγμα:

*Απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 3.100 ευρώ και σημερινή σύνταξη 1.728 ευρώ, προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 8.556 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

*Απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 2.910 ευρώ και 1.734 ευρώ σήμερα, προ φόρου, δικαιούται επιστροφή κρατήσεων 8.027 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

*Απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 1.535 ευρώ και 1.197 ευρώ σήμερα, προ φόρου, δικαιούται επιστροφή κρατήσεων 1.058 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

Πάγωμα της ΕΑΣ για απόστρατους που συνεχίζουν να εργάζονται

Η προσαύξηση της σύνταξης που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοi που εργάζονται δεν θα υπολογίζεται για την Εισφορά Αλληλεγγύης, αν η σύνταξη περάσει πάνω από τα 1.434 ευρώ και αν λόγω της προσαύξησης η σύνταξή τους θα περάσει σε υψηλότερη κλίμακα κράτησης ΕΑΣ.

Για παράδειγμα:

Απόστρατος που εργάζεται και λαμβάνει σύνταξη 1.428 ευρώ απαλλάσσεται από την ΕΑΣ γιατί η κράτηση ξεκινάει από τα 1.434 ευρώ και άνω. Αν πάρει προσαύξηση 40 ευρώ στη σύνταξη με τα ένσημα της εργασίας του, η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.468 ευρώ, αλλά θα συνεχίσει να απαλλάσσεται από την ΕΑΣ. Απόστρατος που εργάζεται και λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.720 έχει κράτηση ΕΑΣ 3%. Αν πάρει προσαύξηση σύνταξης κατά 70 ευρώ, η σύνταξη θα ανεβεί στα 1.790 ευρώ. Σε αυτό το ποσό (1.790 ευρώ) η ΕΑΣ αλλάζει κλίμακα και από 3% πάει στο 6%, αλλά με τη διάταξη που προωθείται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα συνεχίσει να πληρώνει 3%.

Πάνε ταμείο 50.000 απόστρατοι για πληρωμές

Στο ταμείο του ΕΦΚΑ για πληρωμές αναδρομικών 27 μηνών από την επιστροφή κρατήσεων σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ θα πάνε 50.000 απόστρατοι. Τα ποσά αναμένεται να έχουν πιστωθεί εντός του Αυγούστου στους λογαριασμούς τους.

Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του Νόμου 4093/2012 σε άθροισμα συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα Μετοχικά τους Ταμεία και ως εκ τούτου έγινε μικρότερη για τις κύριες συντάξεις, καθώς τα μερίσματα δεν συνυπολογίζονται πλέον στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη.

Τα αναδρομικά για τους απόστρατους από τον επανυπολογισμό των κρατήσεων του Νόμου 4093 είναι ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ στην κύρια σύνταξη. Χωρίς το μέρισμα η μείωση του Νόμου 4093 πέφτει στο 10% και η μείωση γίνεται 194 ευρώ γιατί επιβάλλεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Από την αλλαγή αυτή ο απόστρατος κέρδισε αύξηση 97 ευρώ στη σύνταξη με αναδρομικά 2.619 ευρώ Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.490 ευρώ και άθροισμα 1.888 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση 10% και έχανε 149 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα η μείωση πέφτει στο 5% και έχει αύξηση 74,5 ευρώ με αναδρομικά 2.025 ευρώ.

Ε&Α

Τι ζητούν οι Ενώσεις Αποστράτων από την κυβέρνηση;

Σε υπόμνημά τους προς το υπουργείο Εργασίας οι Ενώσεις των Αποστράτων ζητούν να συμψηφίζεται μόνον το 1/5 της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, σε σύνταξη 1.000 ευρώ με προσωπική διαφορά 150 ευρώ και αύξηση 30 ευρώ να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά τα 6 ευρώ και τα υπόλοιπα 24 ευρώ να δοθούν στη σύνταξη. Επίσης, ζητούν επέκταση του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης 1,5% από τα 40 έτη και άνω που ισχύει για αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς κ.ά. σε όλους τους στρατιωτικούς που αποχωρούν με προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης από τα 45 έτη και άνω.

Αναδρομικά ΕΑΣ για απόστρατους

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών (*) 3.100 € 1.828 € 372 € 8.556 € 3.050 € 1.803 € 366 € 8.418 € 2.910 € 1.734 € 349 € 8.027 € 2.530 € 1.588 € 228 € 5.244 € 2.245 € 1.468 € 157 € 3.611 € 1.990 € 1.346 € 119 € 2.737 € 1.795 € 1.316 € 108 € 2.484 € 1.730 € 1.279 € 104 € 2.392 € 1.665 € 1.273 € 50 € 1.150 € 1.600 € 1.235 € 48 € 1.104 € 1.535 € 1.197 € 46 € 1.058 €

(*)Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2018

Αυξήσεις και αναδρομικά αποστράτων από το κούρεμα στη μείωση του Νόμου 4093

Κύρια σύνταξη Μέρισμα Αθροισμα Αρχική μείωση Ν.4093 στην κύρια σύνταξη με βάση το άθροισμα Επανυπολογισμός μείωσης μόνον στην κύρια σύνταξη Αύξηση σύνταξης Αναδρομικά (1/1/2021-31/3/2023) 950 € 170 € 1.120 € 48 € 0 € 48 € 1.296 € 1.310 € 322 € 1.632 € 131 € 66 € 66 € 1.782 € 1.490 € 398 € 1.888 € 149 € 75 € 75 € 2.025 € 1.580 € 436 € 2.016 € 237 € 158 € 79 € 2.133 € 1.670 € 474 € 2.144 € 251 € 167 € 84 € 2.268 € 1.760 € 512 € 2.272 € 264 € 176 € 88 € 2.376 € 1.940 € 588 € 2.528 € 291 € 194 € 97 € 2.619 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου

Οι αυξήσεις συντάξεων για εργαζόμενους συνταξιούχους από τη μείωση των κρατήσεων Εισφοράς Αλληλεγγύης

Κύρια σύνταξη Προσαύξηση λόγω απασχόλησης Σύνολο σύνταξης Κράτηση ΕΑΣ που θα επιβαλλόταν σε όλη τη σύνταξη Κράτηση ΕΑΣ που θα επιβάλλεται σύνταξη χωρίς την προσαύξηση Μηνιαίο κέρδος για τον συνταξιούχο 1.395 € 55 € 1.450 € 16 € 0 16 € 1.415 € 45 € 1.460 € 26 € 0 26 € 1.420 € 45 € 1.465 € 31 € 0 31 € 1.428 € 40 € 1.468 € 34 € 0 34 € 1.680 € 64 € 1.744 € 105 € 50 € 54 € 1.730 € 70 € 1.800 € 108 € 52 € 56 € 2.030 € 70 € 2.100 € 147 € 122 € 25 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

Κώστας Κατίκος

