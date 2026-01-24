Κρίθηκαν οι Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε στο Policenet.gr ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 και τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστράτηγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ι. Γενικών Καθηκόντων

1. Μπιτσακάκης Λυκούργος του Μιχαήλ

2. Πλατιάς Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους

3. Σιάφης Μιλτιάδης του Αθανασίου

4. Βούλγαρης Δημήτριος του Ηλία

5. Λυμπεράτος Αριστείδης του Οδυσσέα.

Ι. Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικοί - Ιατροί

Πουλιανός Γεώργιος του Ιωάννη.

Β. Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο έκτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

2. Μουσελίμης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

3. Τσάμπηρας Δημήτριος του Λυκούργου

4. Μπιλιάλης Στυλιανός του Βασιλείου

5. Τοπάλης Κωνσταντίνος του Λουκά

6. Σκανδάλης Ηλίας του Ευαγγέλου

7. Τσιώτας Ευάγγελος του Δήμου

8. Αμαργιαννιτάκης Ιωάννης του Σταύρου.

Γ. Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τo εδάφιο τρίτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

Ι. Γενικών Καθηκόντων

1. Σπανούδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου

2. Σωτηρόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα

3. Παπακώστας Βασίλειος του Ευαγγέλου

4. Μαυρομάτης Βασίλειος του Ιωάννη

5. Μπακούμης Ηλίας του Αποστόλου

6. Γαλαζούλας Δημήτριος του Νικολάου

7. Σουλιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

8. Βλάχος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

9. Γιαννάτος Γεώργιος του Διονυσίου

10. Κλητοράκης Γεώργιος του Δημητρίου

11. Γκιόλιας Χρήστος του Κωνσταντίνου

12. Χρυσανθάκης Λάμπρος του Θεοδώρου

13. Κομμάτα Μαρία του Ευθυμίου

14. Τσιάκαλος Στέλιος του Ηλία

15. Βασιλκαρίδης Ιωάννης του Δημοσθένη

16. Δημητράκου Βασιλεία του Γεωργίου

17. Βαμβακάκη Ευαγγελία του Ιωάννη.

ΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικός - Ιατρός

Μωραΐτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου.