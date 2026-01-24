Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Μικρή η κίνηση της Επετηρίδας στην κορυφή της Ιεραρχίας

Σε εξέλιξη είναι οι φετινές τακτικές Κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφορικά με την κορυφή της ιεραρχίας υπήρξε πλήρης επιβεβαίωση των πληροφοριών του Policenet.gr που έκαναν λόγο για μικρό αριθμό αποστρατειών.

Η επετηρίδα στους βαθμούς τον Αντιστράτηγων και των Υποστρατήγων "κινήθηκε" λίγο.

Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν έως τώρα , έχουν αποστρατευτεί δύο Αντιστράτηγοι (δείτε εδώ) και 4 Υποστράτηγοι (δείτε εδώ).

Οι πληροφορίες του Policenet.gr κάνουν λόγο για περισσότερες αλλαγές στους βαθμούς που έπονται.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα