Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
- ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,
- ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, στη Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,
- ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΘΑΝΟΣ Λουκάς, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΔΟΥΚΗΣ Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Λάμπρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,
- ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας, από Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής,
- ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας στο Γραφείο Β΄ Υπαρχηγού, ως Βοηθός,
- ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυκούργος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος, από Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού/Α.Ε.Α., ως Γενικός Διευθυντής,
- ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
- ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Αριστείδης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
- [Ε.Κ.] ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί,
- [ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.