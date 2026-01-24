PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

22:25 | 24/01/2026

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

  • ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,
  • ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, στη Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,
  • ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΘΑΝΟΣ Λουκάς, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΔΟΥΚΗΣ Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Λάμπρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,
  • ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας, από Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής,
  • ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας στο Γραφείο Β΄ Υπαρχηγού, ως Βοηθός,
  • ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυκούργος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος, από Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού/Α.Ε.Α., ως Γενικός Διευθυντής,
  • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,
  • ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Αριστείδης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,
  • [Ε.Κ.] ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί,
  • [ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
