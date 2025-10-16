Χρ. Παπαχρήστου στο Policenet.gr: Πολλοί συνάδελφοι θα αμειφθούν τελικά με καθαρές αυξήσεις κάτω των 30-50€

Για το τι πραγματικά συμβαίνει με το μισθολόγιο των αστυνομικών και δη πως αυτό μεταφράζεται στις «τσέπες» των χαμηλόβαθμων, των αστυνομικών (προερχόμενων από ΣΦ) αλλά και γενικότερα των Συνοριοφυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου μίλησε στο policenet.gr και την Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων κ. Χρήστος Παπαχρήστου.

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε ότι διατυμπανίζεται, πως οι ένστολοι -γενικώς και αορίστως- «έλαβαν αυξήσεις 15-20 %». Προβάλλεται, δηλαδή, παντοιοτρόπως μια εικόνα μεγαλοστομίας και μεγαθυμίας, σαν να αφορά όλους τους βαθμούς και κάθε κατηγορία και βαθμού προσωπικό, ενώ στην πράξη η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, ειδικά για όσους υπηρετούν ως Συνοριοφύλακες, Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, και χαμηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προερχόμενα από Συνοριοφύλακες.

Ειδικότερα:

• Στην Ελληνική Αστυνομία, διακρίνονται οι εξής ενδεικτικές αυξήσεις: Κατηγορία Α’ (αξιωματικοί): 236 €/μήνα, Κατηγορία Β’: 128 €/μήνα, Κατηγορία Γ’: 92 €/μήνα, ενώ οι Συνοριακοί Φύλακες / Κατηγορία Δ’ θα λάβουν (μεικτά) 63 € μηνιαίως ως αύξηση.

• Ξεκαθαρίζουμε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι μικτές, δηλαδή πρώτα θα υπολογιστούν οι κρατήσεις φόρου, οι ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ., οπότε το τελικό καθαρό ποσό στην τσέπη μας θα είναι πολύ χαμηλότερο. Υπολογίζουμε μια μεσοσταθμική μείωση 20-30%, ανάλογα με το φορολογικό συντελεστή, την οικογενειακή κατάσταση, τις ενδεχόμενες προσαυξήσεις, κ.λπ.

Η αλήθεια για την μισθολογική πραγματικότητα των χαμηλόβαθμων, των προερχόμενων από Συνοριοφύλακες αστυνομικών αλλά και για τους Συνοριοφύλακες και τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου είναι πως η μεγάλη αυτή πλειονότητα του προσωπικού θα βιώσει:

1. Αύξηση της τάξης μερικών δεκάδων ευρώ, πριν από τις κρατήσεις.

2. Σημαντική «αφαίρεση» ποσών μέσω των κρατήσεων και της τελικής φορολόγησης, που θα «καταβροχθίσει» μεγάλο μέρος της αύξησης.

3. Αναλογία αύξησης/βαθμού/έτους υπηρεσίας, ως γεγονός που δεν ευνοεί τους πιο νέους ή μεσαίους, δηλαδή αυτούς που πραγματικά «κρατούν τη γραμμή άμυνας» στα μετόπισθεν ή στα σύνορα.

4. Διαχωρισμό μεταξύ κατηγοριών, καθώς όσοι ανήκουν στην Κατηγορία Δ’ και υπηρετούν σε κρίσιμες αλλά μισθολογικά αδικημένες δομές, όπως τα Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, οι επιχειρησιακές ομάδες πρώτης γραμμής στα σύνορα ή άλλες ειδικές αποστολές της ΕΛ.ΑΣ., θα λάβουν αισθητά μικρότερη πραγματική αύξηση, παρά το γεγονός ότι εκτελούν υπηρεσία με υψηλό κίνδυνο και ιδιαιτέρως επιβαρυντικές συνθήκες.

Αν κάποιος επαληθεύσει τους πίνακες μισθών (βαθμός/έτη υπηρεσίας/ κατηγορία), θα διαπιστώσει ότι ακόμα και με τις εξαγγελθείσες αυξήσεις, πολλοί συνάδελφοι θα αμειφθούν τελικά με καθαρές αυξήσεις κάτω των 30-50 €, αν δεν υπάρξει περαιτέρω αφαίμαξη μέσω φόρου.

Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει «ενιαία αύξηση για όλους». Προβάλλεται ένα ευρύ και αόριστο ποσοστό αυξήσεων, το οποίο όμως στις χαμηλόβαθμες κατηγορίες μεταφράζεται σε ευρώ που δύνανται να χαθούν στο μισό, μετά τις κρατήσεις και το φόρο.

Αναγνωρίζουμε πως πολλές από τις παρεμβάσεις είναι θετικές. Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε πως διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των κατηγοριών εντός της ΕΛ.ΑΣ καθώς επίσης και σε σχέση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό.