ΦΩΤΟ: Ανώτατοι αξιωματικοί συνεχάρησαν αστυνομικούς

Ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγος Χρήστος Παπαφιλίππου, καθώς και ο Διευθυντής Αστυνομίας Εύβοιας Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Πελεκάνος επισκέφτηκαν το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου, εκφράζοντας συγχαρητήρια στον Διοικητή, Υπαστυνόμο Α΄ Ελευθέριο Χαντζησάββα και στο προσωπικό αυτού, ως και στους Αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλκίδας, για την μεγάλη επιτυχία της εξάρθρωσης επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης και της σύλληψης τριών (3) αλλοδαπών μελών της, οι οποίοι κατείχαν και θα διακινούσαν εκατόν έντεκα (111) κιλά κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τον επαγγελματισμό την αφοσίωση και την επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της πολιτείας καθώς και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής μας κοινωνίας.