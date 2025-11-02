Δύο φωτογραφίες Αστυνομικών (με 18 χρόνια διαφορά) και μία διαπίστωση που προκαλεί ... προβληματισμό

Γράφει ο Παύλος Σκόντζος

Δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια χωρίζουν τις δύο αυτές φωτογραφίες. Φωτογραφίες μετά από δύο τραγικά συμβάντα σε Ζωνιανια και Βοριζια. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεκαοκτώ χρόνια μετά ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Αστυνομικού παραμένει ο ίδιος. Όλα γύρω μας άλλαξαν εκτός από τα υλικά που ο συνάδελφος καλείται να εκτελέσει τα καθήκοντα του.

Ήρθαν μνημόνια ήρθε μετά και η λαίλαπα των αποσπάσεων και δεν έμεινε τίποτα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για την ατομική υλικοτεχνική υποδομή των συναδέλφων που επιχειρούν εκεί έξω.

Κάποια μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά δεν πήγαν και τόσο καλά από όσο βλέπω και μάλλον θα αρκεστούμε στα … τρία μέτρα χορήγηση χειμερινού και θερινού υφάσματος. Για τα υπόλοιπα είδη ( πάλι ) θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη.

Δυστυχώς ο δημόσιος χώρος και λόγος δεν μου αφήνει περιθώρια για λεπτομέρειες πλην όμως αναμένω τα αποτελέσματα και της διαδικτυακής έρευνας που γίνεται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και άλλες Ενώσεις που αφορούν και το υλικοτεχνικό για να τοποθετηθώ περαιτέρω.

Λύσεις φυσικά υπάρχουν, προτάσεις σε όλα τα επίπεδα ακόμα περισσότερες, περιμένω έστω και τώρα ανθρώπους με μεράκι για να τις υλοποιήσουν.

Παύλος Α. ΣΚΟΝΤΖΟΣ

Εκπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ