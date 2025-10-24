Ήρθε η ώρα για Surplus στην Ελληνική Αστυνομία!

Γράφει ο Παύλος Σκόντζος

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά πλέον και στην Ευρώπη οι Αστυνομικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες μια απολύτως ωφέλιμη πρακτική, την διαδικασία “LEO Trade-In”, δηλαδή την οργανωμένη απόσυρση και πώληση στην ελεύθερη αγορά οπλισμού των Υπηρεσιών που αντικαθίστανται από νεότερα μοντέλα.

Τα όπλα αυτά αντί να οδηγηθούν στην καταστροφη ή στην μακρά αποθήκευση περνούν από τεχνικό έλεγχο καταγράφονται και επανεισέρχονται νόμιμα στην πολιτική αγορά.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με χθεσινό άρθρο του American Rifleman (“LEO Trade-Ins: The Sleeper Surplus Market”), δημιουργεί μια ολόκληρη δευτερογενή αγορά οπλισμού ( κυρίως στις ΗΠΑ) που παράγει οικονομικό όφελος για τις ίδιες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες πρωτίστως.

Η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει σήμερα δεκάδες χιλιάδες υπηρεσιακά όπλα προηγούμενων δεκαετιών καθώς και κατασχεμένα που αποσύρονται και παραμένουν ανενεργά σε αποθήκες παρόλο που υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία εκποίησης και αξιοποίησής τους ( Υ.Α 3009/2/179-ε) και μάλιστα από το .. 2021 χωρίς μάλιστα αυτή να αξιοποιείται.

Έχοντας μια κάπως εικόνα του τι μπορεί να διατεθεί και σε τι τιμές διεθνώς ( υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα site που αυτές μπορούν να αναζητηθούν ακόμα και για σπάνια μοντέλα) υπολογίζω -μιας και δεν έχει γίνει ΠΟΤΕ διαδικασία εκποίησης από το 1949- το ποσό στα 25.000.000 περίπου.

Ετσι αντί όλοι την περίοδο αυτή να ζητιανεύουν δωρεές για να αγοράσουν κυρίως AR ή άλλα είδη οπλισμού και εξοπλισμού η ΕΛΑΣ μπορεί εκ των έσω να κατευθύνει το ποσό αυτό εφόσον πραγματοποιήσει την διαδικασία στην αγορά νέου τύπου οπλισμού ή εξοπλισμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ( μιας και οι αποσπάσεις με έξοδα καραδοκούν και είναι αδηφάγες) και αυτό να το κάνει κάθε χρόνο προκειμένου να συμπληρώνει τις ανάγκες της.

Είναι κρίμα να ακούς περί …. πτωχευμένης αστυνομίας την στιγμή που απλά δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος υλικού.

Η διαδικασία Surplus στην ΕΛ.ΑΣ θα σήμαινε εξοικονόμηση πόρων και τεράστιο οικονομικό όφελος.

Δεν μιλάμε για «παλιοσίδερα». Μιλάμε για περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που πρέπει να αξιοποιείται και όχι να θάβεται γιατί όπως γράφει και το άρθρο…..The key … is vigilance. Great deals … may not stick around for long. … Keep an eye out … and, if you find a good fit for your needs, don’t wait too long to buy it.

