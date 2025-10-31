Διεξαγωγή έρευνας για ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό

Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης:

Συνάδελφοι,

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε πανελλαδικά έρευνα που θα καλύπτει τα παρακάτω θεματικά πεδία:

Δημογραφικά στοιχεία: φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, οργανική υπηρεσία

Αξιολόγηση & κίνητρα

Οικονομικά ζητήματα

Εργασιακές συνθήκες

Ψυχολογική υποστήριξη & ιατρική συμπαράσταση

Εκπαίδευση & συνθήκες υπηρεσίας

Σκοπός της έρευνας είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους εσάς να εκφράσετε επίσημα και τεκμηριωμένα την άποψή σας για όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν.

Πρόσκληση συμμετοχής έχει αποσταλεί προς όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Μαζί με τις Ενώσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν επίσης οι Ενώσεις: Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Ευβοίας, Κιλκίς, Ρεθύμνου και Φλώρινας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Interview.

Κάθε μέλος θα λάβει προσωπικό σύνδεσμο (link) στο email του για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία όλων των συμμετεχόντων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εκδοθούν:

-Συνολικά αποτελέσματα για όλες τις Ενώσεις που συμμετείχαν

-Αποτελέσματα ανά Ένωση, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μελών της

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά, ώστε να αποτυπωθεί με επίσημο τρόπο η άποψη των αστυνομικών για όλα τα φλέγοντα ζητήματα.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας Χατζόπουλος Γεώργιος