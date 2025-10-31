Δημοσιοποίηση φωτογραφιών από κατασχεθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή κατηγορούμενων μελών συμμορίας

Σας ενημερώνουμε, ότι σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου με τίτλο 25-10-2025: Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας ενέχονται σε κλοπές, στο πλαίσιο των ερευνών στις οικίες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν συσκευές, εργαλεία και άλλα αντικείμενα, που οι κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή τους. Για το λόγο αυτό, δημοσιοποιούνται οι φωτογραφίες των κατασχεθέντων αντικειμένων και παρακαλούνται όσοι πολίτες έχουν πέσει θύματα κλοπής ή αναγνωρίζουν τα κλοπιμαία, να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26210-81740 ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας 26210-81730 για να δηλώσουν την κλοπή και να παραλάβουν τα αντικείμενά.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από αρχές Σεπτέμβριου 2025 μέχρι και 20-10-2025, στον Πύργο, στα Λασταϊκα, στο Κατάκολο, στο Μουζάκι, στο Καπανδρίτι Ξυλοκέρας, στο Πράσινο, στην Σπιάντζα, στο Κατσαρό, στο Αλποχώρι και στην περιοχή Καράτουλα Πύργου διέπραξαν -12- κλοπές και -2- απόπειρες κλοπών, σε οικίες, κατά τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος -17.000- ευρώ περίπου, αφαιρώντας κοσμήματα, χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.