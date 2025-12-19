Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Γάζωσαν επιχείρηση, εντοπίστηκαν δέκα κάλυκες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα στα Άνω Λιόσια, με τους αστυνομικούς του Τ.Α. Φυλής να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9mm στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20.

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 7 οπές στους υαλοπίνακες, την πόρτα και το θωρακισμένο ρολό της επιχείρησης.

Εκεί περίμενε τους αστυνομικούς μία 27χρονη Ρομά, αναφέροντας ότι είναι η κόρη του ιδιοκτήτη, ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό.

