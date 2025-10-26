Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας ενέχονται σε κλοπές - 5 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία και κλοπές.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε προχθες το πρωί, σε καταυλισμούς του Πύργου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων/ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και της ενισχυτικής Ο.Π.Κ.Ε. Ηπείρου, πέντε ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κλοπές κατ ερπάγγελμα και κατ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από αρχές Σεπτέμβριου 2025 μέχρι και 20-10-2025, στον Πύργο, στα Λασταϊκα, στο Κατάκολο, στο Μουζάκι, στο Καπανδρίτι Ξυλοκέρας, στο Πράσινο, στην Σπιάντζα, στο Κατσαρό, στο Αλποχώρι και στην περιοχή Καράτουλα Πύργου διέπραξαν -12- κλοπές και -2- απόπειρες κλοπών, σε οικίες, κατά τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος -17.000- ευρώ περίπου, αφαιρώντας κοσμήματα, χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Ως προς την μεθοδολογία, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν συμμορία με διαρκή δράση και ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διερρήγνυαν οικίες και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, πλήθος εργαλείων και οικοσκευών, τα οποία φυλάσσονται και ερευνάται αν αποτελούν προϊόντα κλοπής.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης στους τόπους των κλοπών και στη συνέχεια ως μέσα φόρτωσης των κλοπιμαίων και διαφυγής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.