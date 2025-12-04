Άνδρας έβαλε φωτιά σε κουβέρτα σε θάλαμο Αστυνομικής Διεύθυνσης

Λογόφερε με θαμώνα τσιπουράδικου στη Ν. Ιωνία, όντας μεθυσμένος 47χρονος Βολιώτης, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ για προστατευτική φύλαξη μέχρι να ξεμεθύσει στο κτήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, όμως όσο κρατούνταν έβαλε φωτιά στην κουβέρτα του χώρου της προσωρινής προστατευτικής φύλαξης. Άμεσα επενέβη αστυνομικός ο οποίος την έσβησε με πυροσβεστήρα και έτσι οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα. Ωστόσο, επειδή η φωτιά δεν επεκτάθηκε και η κουβέρτα που καταστράφηκε ήταν ευτελούς αξίας το δικαστήριο αποφάσισε να τον αθωώσει. Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, με τους αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία να καταθέτουν το τι συνέβη μέσα στο τμήμα. Ο πρώτος αστυνομικός δήλωσε πως τον πήγαν εκεί άνδρες της ΔΙΑΣ λόγω μιας φασαρίας που προκάλεσε όντας μεθυσμένος σε κατάστημα όπου διασκέδαζε.

Σκοπός ήταν να ξεμεθύσει και να φύγει αργότερα, αλλά βρισκόταν σε κακή κατάσταση και κατάφερε να κρύψει έναν αναπτήρα στα γεννητικά του όργανα για να μην εντοπιστεί κατά τον σωματικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον μάρτυρα έβαλε φωτιά στην κουβέρτα ως εκδίκηση επειδή τον τοποθέτησαν στον θάλαμο προσωρινής προστατευτικής φύλαξης, ενώ ένας συνάδελφός παρενέβη με πυροσβεστήρα και κατάφερε να τη σβήσει άμεσα, επειδή ήταν μικρής έκτασης. Ο δεύτερος αστυνομικός ανέφερε ότι την ώρα που έπαιρνε κατάθεση παρατήρησε μια οσμή σβησμένων κεριών και κατευθύνθηκε στον θάλαμο όπου υπήρχε φωτιά η οποία έκαιγε την κουβέρτα. Πήρε τον πυροσβεστήρα που υπήρχε στον τοίχο και την έσβησε ενώ τον ρώτησε γιατί την έβαλε, με τον κατηγορούμενο να του απαντά ότι το έκανε γιατί τον τοποθέτησαν στον χώρο εκεί. Πρόσθεσε πως δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασής της επειδή το δωμάτιο είναι τσιμεντένιο και δεν μπορούσε να καεί κάτι άλλο, πέρα από την κουβέρτα που ήταν δωρεά της εκκλησίας.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του υποστήριξε πως βρισκόταν στο τσιμεντένιο κρεβάτι που υπήρχε στον θάλαμο και πως άναψε τσιγάρο το οποίο του έπεσε πάνω στην κουβέρτα και πήρε φωτιά. Δήλωσε ό,τι συνέβη έγινε λόγω αμέλειας. Ισχυρίστηκε πως βρίσκεται σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά το οποίο το ακολουθεί πιστά λαμβάνοντας υποκατάστατα και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του επειδή δεν υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά, ενώ και η χρηματική της αξία ήταν μικρή, κάτι που έγινε αποδεκτό και τελικά κρίθηκε αθώος.

Γιώργος Στεργίου

Πηγή: magnesianews.gr