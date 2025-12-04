Συντάξεις - Δημόσιοι υπάλληλοι: Εξοδος πιο γρήγορα και με χαμηλότερο ηλικιακό όριο - Ποιους αφορά

Χαμηλότερο ηλικιακό όριο που ξεκινά από το 52ο έτος θα ισχύει για την έκδοση σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση σε δημοσίους υπαλλήλους.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν από το Δημόσιο, τότε όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, αντί να απορρίπτεται η αίτησή τους, θα διαβιβάζεται στο προηγούμενο ταμείο με χαμηλότερο ηλικιακό όριο που ξεκινά από τα 52 και καταλήγει στα 62.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, όταν το Δημόσιο είναι τελευταίος φορέας διαδοχικής ασφάλισης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από αυτόν, τότε η αίτηση θα διαβιβάζεται και θα εξετάζεται, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στον προηγούμενο φορέα, εφόσον συμπληρώθηκε:

* το 52ο έτος για όσους ασφαλίστηκαν πριν το 1993 και

* το 62ο έτος για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 01/01/1993.

Στην πράξη, αυτό που προκύπτει από την εγκύκλιο είναι ότι οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν ασφαλιστεί σε δύο ή περισσότερα ταμεία, με τελευταίο φορέα το Δημόσιο, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με χαμηλότερα όρια ηλικίας που ξεκινούν από το 52ο έτος για τους παλαιούς πριν το 1993 ασφαλισμένους και από το 62ο για τους νέους -από το 1993 και μετά- ασφαλισμένους.

Για παράδειγμα, μια ασφαλισμένη που είχε ανήλικο τέκνο ως το 2012 και ο συνολικός της χρόνος είναι 30 έτη, εκ των οποίων 27 χρόνια στο ΙΚΑ και 5 στο Δημόσιο μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με διατάξεις ανήλικου τέκνου, όχι όμως με τη νομοθεσία του Δημοσίου που προϋποθέτει να είχε 25ετία ως το 2012, αλλά με τις διατάξεις μητέρων ανηλίκων του ΙΚΑ, δηλαδή με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο ως το 2012. Επειδή ο τελευταίος φορέας είναι το Δημόσιο, η αίτησή της θα εξεταστεί με διατάξεις ΙΚΑ μετά το 52ο έτος της ηλικίας της. Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλισμένη ανάλογα με το έτος που έκλεισε το 52ο έτος, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με χαμηλότερο όριο ηλικίας από το 62ο έτος που θα απαιτούνταν για τη συνταξιοδότησή της με διατάξεις Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το αίτημα των ασφαλισμένων για την απονομή σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, εξετάζεται αρχικά από τον τελευταίο φορέα (εν προκειμένω από το Δημόσιο) εφόσον ο ασφαλισμένος:

1 Εχει πραγματοποιήσει στον φορέα αυτό τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία.

2 Πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτεί η νομοθεσία του τελευταίου φορέα με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης στον οποίο περιλαμβάνεται και ο διαδοχικός χρόνος.

Για σύνταξη λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση, αν ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις 1.000 ημέρες στον τελευταίο φορέα (π.χ. Δημόσιο) ή δεν πληροί της προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία του, τότε το αίτημα συνταξιοδότησης εξετάζεται με τις διατάξεις του αμέσως προηγούμενου φορέα (π.χ. ΙΚΑ) εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του Δημοσίου.

Στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, για να διαβιβαστεί το αίτημα στον προηγούμενο φορέα θα πρέπει να έχει κριθεί ανάπηρος, με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου φορέα. Για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση.

