Αστυνομικοί σε καταυλισμούς Ρομά: Ετσι θα είναι η νέα υπηρεσία που προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης

Στα πρότυπα τής ΟΠΚΕ (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας), με βαρύ οπλισμό και τετρακίνητα οχήματα, αλλά με διαφορετική ονομασία και στολή θα είναι η νέα υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, τη δημιουργία της οποίας ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, τονίζοντας ότι θα περιπολούν εντός καταυλισμών Ρομά.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτο χρόνο η νέα υπηρεσία, για την οποία ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η ονομασία της, θα απαρτίζεται από 50 στελέχη, με επικεφαλής αξιωματικό και θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενο «Ελληνικού FBI» δηλαδή. Θα έχουν σύγχρονο και βαρύ εξοπλισμό και οι στολές τους θα είναι επιχειρησιακού τύπου, χρώματος καφέ και μαύρου.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των αστυνομικών, που θα στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στη Δυτική Αττική.

Αποστολή τους θα είναι η πάταξη τής εγκληματικότητας και η ισχυροποίηση τού αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους. Θα περιπολούν ένστολοι στους καταυλισμούς Ρομά, ενώ θα έχουν ως έδρα κάποιο κτήριο στη Δυτική Αττική.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

Πηγή: huffingtonpost.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τι δήλωσε ο Θ. Τσαϊρίδης για τους αστυνομικούς σε καταυλισμούς Ρομά