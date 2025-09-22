Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα απόφαση που αφορά την ένταξη Ειδικών Φρουρών στο αστυνομικό προσωπικό ΓΚ με βαθμό Αστυφύλακα

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αρ. 1652/25/1930493 από 10.09.2025 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 5187/2025 (Α’ 48), ν. 4456/2017 (Α’ 24) και ν. 3686/2008 (Α’ 158), εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ του άρθρου 2 και της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 5187/2025, της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4456/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3686/2008, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα, 89 Ειδικοί Φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης

Εντάσσονται οι ανωτέρω σε επετηρίδα Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων (μη ανακριτικών υπαλλήλων), που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 και 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008.

Το Policenet.gr τους εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία τους!