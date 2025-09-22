Τι δήλωσε ο Θ. Τσαϊρίδης για τους αστυνομικούς σε καταυλισμούς Ρομά

“Έχουμε κουραστεί πλέον από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα” δήλωσε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 για τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για αστυνομικούς στους καταυλισμούς Ρομά.

“Εδώ δε λειτουργεί τίποτα και λέμε θα φτιάξουμε αυτό, θα βάλουμε τάξη εδώ, θα βάλουμε τάξη εκεί… Για την ανομία στους Ρομά «θα μπει τέρμα και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή» για την ανομία στα Πανεπιστήμια, την ανομία στα γήπεδα… Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρεθούν αστυνομικοί οι οποίοι δεν υπάρχουν για να κάνουν αυτό το ζήτημα”, είπε ο κ. Τσαϊρίδης.

Όπως εξήγησε χθες ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις, και η αστυνομία της Θεσσαλονίκης θα ενισχυθεί με 30 αστυνομικούς όταν θα συνταξιοδοτηθούν σχεδόν 150 αστυνομικοί από τις υπάρχουσες υπηρεσίες.

“Κατά δεύτερον, το ελληνικό FBI απαρτίζεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες φέρουν πολιτικά και οι οποίες κάνουν παρακολουθήσεις των συγκεκριμένων ατόμων οι οποίοι δρουν έξω από τους οικισμούς τους. Δεν δρουν μέσα στους οικισμούς τους και τους παρακολουθούν. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα φορέσουμε στολή σε αυτούς τους αστυνομικούς”, αναρωτήθηκε ο ίδιος. “Τι θα κάνουμε, θα κάψουμε σε εισαγωγικά αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό που τους παρακολουθεί και εξαρθρώνει σε εγκληματικές οργανώσεις για να είναι μέσα στους καταυλισμούς”, τόνισε.

“Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες όπου συνάδελφοι της Δίας, της ΟΠΚΕ και της Ζ βρίσκουν, καταδιώκουν οχήματα, τα οποία δεν συμμορφώνονται και όταν καταλήγονται μέσα στον καταυλισμό, δίνονται άτυπες εντολές να μην μπουν ή αν θα μπουν, να έρθουν ενισχυτικές δυνάμεις για να μπουν μέσα. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να στείλουν ενέδρες, επιτίθενται κάποιοι. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Έχουν δεχθεί ακόμη και πυροβολισμούς μπαίνοντας μέσα στους καταυλισμούς αυτούς”, είπε ο κ. Τσαϊρίδης.

Πηγή: thestival.gr