Χρυσοχοΐδης: Ένστολοι, μάχιμοι αστυνομικοί εγκαθίστανται μέσα στους καταυλισμούς Ρομά

Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μικροεγκληματικότητα που ταλαιπωρεί τους πολίτες, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Βασικό κομμάτι εγκληματικότητας είναι οι Ρομά, ειδικά της λεγόμενης μικρής εγκληματικότητας, που ταλαιπωρεί τους πολίτες, επισήμανε ο υπουργός.

«Το μεγάλο πρόβλημα εγκληματικότητας εντοπίζεται στην Αττική και βαίνει μειούμενο», είπε και διευκρίνισε: «Το ένα πεδίο είναι η βαριά εγκληματικότητα, που έχει χτυπηθεί από τη νέα υπηρεσία, το ελληνικό FBI, καθώς έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις μέσα σε δέκα μήνες».

«Το δεύτερο πεδίο είναι η μικρή εγκληματικότητα, όπου έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους Ρομά. Είναι οι κλοπές, οι ληστείες, οι διαρρήξεις, που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Το πρόβλημα επίσης βαίνει μειούμενο, αλλά εξακολουθεί να είναι μεγάλο», είπε ο υπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι.

«Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Θα είναι ένστολοι, μάχιμοι θα υπάγονται στο ελληνικό FBI και θα περιπολούν στις γειτονιές, στους καταυλισμούς των Ρομά», εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης και τόνισε: «Η εντελώς ακατανόητη ανοχή πρέπει να πάρει τέλος».

Ήδη, καθημερινά γίνονται επιχειρήσεις και έχουν εξαφανίσει τα όπλα από τους καταυλισμούς οι Ρομά, είπε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Αλλάζουν τα πράγματα, η αντιμετώπιση του εγκλήματος γίνεται καλύτερη».

