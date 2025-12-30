PoliceNET of Greece logo
Αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού

ekam_ιντιμε
18:49 | 30/12/2025

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

 

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI Ε.Κ.Α.Μ. ΦΥΛΑΚΗ
