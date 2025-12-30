Τα έβαλαν... οικογενειακώς με τον Aστυνομικό που έκανε απλά τη δουλειά του

Ενα περιστατικό στον δρόμο, προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή "Κοινωνία Ωρα MEGA", κατά τη διάρκεια αλκοτέστ, βραδινές ώρες σε δρόμο της Αθήνας.

Οπως βλέπουμε στο σχετικό βίντεο, ένας οδηγός που βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ, επιτέθηκε φραστικά στον αστυνομικό που βεβαίωσε την παράβαση, ενώ τον υποστήριζε και όλη η οικογένειά του... φωνάζοντας.

Ο οδηγός, ο οποίος είχε πιει ένα- δύο ποτηράκια παραπάνω, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι το μηχάνημα τον έβγαλε θετικό κι ότι έπρεπε να υποστεί τις κυρώσεις του νόμου.

Κατέβηκε από το αμάξι του, μαζί με τη σύζυγό του και τον κουνιάδο του κι άρχισαν να επιτίθενται φραστικά στον άνδρα της Τροχαίας που απλώς έκανε τη δουλειά του, βεβαιώνοντας την παράβαση.

Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής: