Aλεξίσφαιρη φανέλα “Rhodium® Undershirt I” - Μία ιδανική λύση για όσους επιθυμούν διακριτικότητα και τη μέγιστη προστασία

Η αλεξίσφαιρη φανέλα “Rhodium® Undershirt I” που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Anorak, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη μέγιστη προστασία του επιπέδου ΙΙΙΑ του προτύπου NIJ 0101.06 σε συνδυασμό με προστασία από μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα, προσφέροντας συγχρόνως υψηλή απόκρυψη όταν χρησιμοποιείται ακόμα και μέσα από το πουκάμισο.

Ο μοναδικός συνδυασμός υφασμάτων THERMOCOOL™ και COOLMAX® παρέχει ένα ελαφρύ τελικό προϊόν με ιδιότητες αντιβακτηριδιακές και ρύθμισης της θερμοκρασίας που επιτρέπουν την αυξημένη κυκλοφορία του αέρα για την αποβολή της υγρασίας και την αποφυγή ανάπτυξης μυκητών.

Τα βαλλιστικά πάνελ ασφαλίζονται μέσα σε εσωτερικές θήκες και ο φορέας διαθέτει πλαϊνό σύστημα ανοίγματος με φερμουάρ χαμηλού προφίλ που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτησή του για μέγιστη λειτουργικότητα και άνεση.

Η φανέλα “Undershirt I” έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εξαιρετική μεταφορά υγρασίας και να επιτρέπει την αυξημένη κυκλοφορία του αέρα

Το πάνελ βαλλιστικής προστασίας “Rhodium® SP.3A.303” είναι υβριδικό και κατασκευάζεται από συνδυασμό UHMWPE με UD ARAMID. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να παρέχει τη μέγιστη προστασία στο επίπεδο ΙΙΙΑ του προτύπου NIJ 0101.06 και επιπλέον προστασία από πολλαπλές απειλές όπως από τα διαμετρήματα 7.62x25mm TOKAREV, 9x18mm Mild Steel Core MAKAROV και 9x19mm HP ACTION 4 καθώς και προστασία από αιχμηρά αντικείμενα, όπως η λεπίδα S1/G, με μέγιστη διείσδυση 12 χιλ. σε ασκηθείσα δύναμη 33 Joules σύμφωνα με την μεθοδολογία του προτύπου NIJ 0115.00.

Εξωτερικό ύφασμα / Φόδρα: Εξαιρετικά διαπνέον πλεκτό, 100% πολυεστερικό ύφασμα THERMOCOOL™ και COOLMAX® με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες

Με βάρος 1.700 γραμμ., στο μέγεθος “Large”, και πάχος ≤8 χιλ., η αλεξίσφαιρη φανέλα “Rhodium® Undershirt I” αποτελεί την ιδανική λύση για όσους επιθυμούν διακριτικότητα και τη μέγιστη προστασία που παρέχει το επίπεδο ΙΙΙΑ++ σε συνδυασμό με προστασία από μαχαίρι.

