Απάντηση Υπουργού για το τεράστιο ζήτημα των παραιτήσεων στελεχών: "Ένας καλός Αξιωματικός είναι περιζήτητος και στην ιδιωτική οικονομία"

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε την Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025, στο 6ο “OT Forum” που διοργανώνει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» στον χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Ο κ. Δένδιας συνομίλησε με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη στην ενότητα με τίτλο: «Η αμυντική βιομηχανία στην εποχή του AI ως μοχλός οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης».

Μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων ο κ. Υπουργός ερωτήθηκε και για τις παραιτήσεις στελεχών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΑΚΗ:

Έχουμε και πολλές παραιτήσεις όμως, κύριε Υπουργέ, παρά τις αυξήσεις που ανακοινώσατε.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ:

Ακούστε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν δίνουμε τα λεφτά τα οποία έναν φιλόδοξο νέο άνθρωπο, εάν δεν έχει αίσθημα εθνικής αποστολής, θα τον κρατήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις όταν η αγορά προσφέρει τους μισθούς που προσφέρει.

Μου λένε, γιατί παλιά δεν γινόταν αυτό; Τους απαντώ, μα παλιά στην Ελλάδα η ανεργία εδώ και λίγα χρόνια, ήταν στο 25% – 30%. Τώρα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, όχι απλώς δεν υπάρχει σε αυτά τα επαγγέλματα ανεργία. Ένας καλός Αξιωματικός είναι περιζήτητος και στην ιδιωτική οικονομία. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε ένα τέτοιο πακέτο αντιπαροχής που τουλάχιστον αυτούς που έχουν αίσθημα εθνικής αποστολής, να τους κρατήσουμε.

Για αυτό είναι οι μισθολογικές αυξήσεις που είναι από εξοικονομήσεις μας, για αυτό το νέο Στεγαστικό που θα ανακοινώσω μεθαύριο, για αυτό το νέο δίκτυο προστασίας της στρατιωτικής οικογένειας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το πακέτο αυτό τουλάχιστον να μην καθιστά όσους μένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις παράλογους.

Πρέπει να νοιώθουν ότι εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο η Πατρίδα ανταποδίδει αυτό που κάνουν αυτοί για αυτήν.