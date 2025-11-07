Ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο: Περιλαμβάνει το νέο Μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας που θα ισχύσει αναδρομικά

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, μετά τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που προκάλεσε η ΝΔ το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία" από την Ολομέλεια.

Επί της Αρχής το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από 160 βουλευτές, έναντι 84 που το καταψήφισαν, ενώ 49 τοποθετήθηκαν με το "Παρών". Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 293 βουλευτές .

Διαβάστε επίσης

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, υπερβαίνοντας τις θετικές ψήφους που έλαβε το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και το Σύνολό του.

Επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 289 βουλευτές, "υπέρ" ψήφισαν 160, "κατά" 71 και 58 "παρών".

Τι περιλαμβάνει

Με τις νέες διατάξεις:

Παρατείνονται τα φοροκίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το τέλος του 2026. Συγκεκριμένα, διατηρείται η δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ίσης με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών σε συγκεκριμένους κλάδους, με ανώτατο όριο 5.000 ευρώ τον χρόνο. Επίσης, οι αμοιβές σε γιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να καταγράφονται διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές.

Απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα οι νέες μητέρες – επαγγελματίες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια.

Επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, προσφέροντας φορολογική ανάσα και κίνητρα παραμονής σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου.

Ψαλιδίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους με εισοδήματα από ενοίκια που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ τον χρόνο. Στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια προστίθεται ενδιάμεσο κλιμάκιο 12.000-24.000 ευρώ με συντελεστή 25% αντί 35% στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα.

Παραμένει έως το τέλος του 2026 και ενισχύεται η τριετής φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που προηγουμένως δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων ή 1.700 στον Εβρο με αξία έως 400.000 ευρώ.

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Σαμοθράκη.

Κουρεύονται τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες έως 35%, τα αυτοκίνητα ακόμη και πάνω από 50% και τα σκάφη αναψυχής έως 30%. Το μέτρο ισχύει από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026.

Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για όλο το 2026.

Θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την ενίσχυση περιφερειακών επενδύσεων, με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014. Προβλέπονται έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις έως το 2028, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 το νέο μισθολόγιο στα Σώματα Ασφαλείας, το οποίο φέρνει αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Πηγή: ekriti.gr