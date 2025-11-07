Ρεκόρ παραιτήσεων στελεχών - Οι αριθμοί "μιλούν" από μόνοι τους

Η ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, μαζί με τα αριθμητικά στοιχεία που παραθέτει:

ΘΕΜΑ: Παραιτήσεις Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 στο ΠΝ

Διαβάστε επίσης

ΣΧΕΤ. : α. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 072/2023 έγγραφό μας

β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 006/2024 έγγραφό μας

γ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 035/2024 έγγραφό μας

δ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 046/2024 έγγραφό μας

ε. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 002/2025 έγγραφό μας

στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 020/2025 έγγραφό μας

1. Παρά τις επανειλημμένες αγωνιώδεις προειδοποιήσεις μας, φαίνεται ότι η «ευκαιρία» των παραιτήσεων δεν αφήνεται να πάει χαμένη διότι ταιριάζει με το αφήγημα των μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς, πλέον μας είναι αδύνατον να καταλήξουμε σε οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία, σε μια εποχή που οι στρατιωτικοί πλήττονται από τα αποτελέσματα της «Ατζέντας 2030».

2. Όπως κάνουμε ανά τακτικά διαστήματα, ήγγικεν η ώρα να αποκαλύψουμε τις παραιτήσεις κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Οι αριθμοί πραγματικά συγκλονίζουν:

3. Τα ποιοτικά δεδομένα είναι ακόμα πιο δραματικά και αποδεικνύουν την απόλυτη αποτυχία τόσο των υφιστάμενων μέτρων, όσο και των λοιπών εξαγγελιών:

α. Οι 276 παραιτήσεις για το 10μηνο υπολείπονται μόλις κατά 15 από το σύνολο των παραιτήσεων για το 2024 (291). Ο αριθμός αυτός ερμηνεύεται σε αύξηση κατά 23,2% για το εν λόγω διάστημα. Ωστόσο, για την ιστορία, πριν προλάβει να συμπληρωθεί η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ο συνολικός αριθμός παραιτήσεων του προηγούμενου έτους έχει ήδη ξεπεραστεί κατά δύο (293) , ουσιαστικά δύο μήνες πριν τη συμπλήρωση του έτους.

β. Από τους 68 Αξιωματικούς ΑΣΕΙ, οι 28 είναι γιατροί (κυρίως) και δευτερευόντως απόφοιτοι της ΣΑΝ. Από αυτούς, οι 12 επέλεξαν να καταβάλουν αποζημίωση. Μεταξύ αυτών, ίσως για πρώτη φορά εντοπίζεται και παραιτηθείς Σημαιοφόρος, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αφορά κατωτέρους Αξιωματικούς, δηλαδή νέα παιδιά.

γ. Το φάντασμα του Σώματος Υπαξιωματικών έχει αρχίσει ήδη να δείχνει τα «αποτελέσματά» τους: από τους 28 παραιτηθέντες Υπαξιωματικούς, οι 26 είναι προερχόμενοι από τη ΣΜΥΝ, ενώ ένας (πιθανώς για πρώτη φορά στα χρονικά) επέλεξε να καταβάλει αποζημίωση παραιτούμενος στο βαθμό του Κελευστή. Αντίστοιχα, από τους 15 Ανθυπασπιστές από τη ΣΜΥΝ προέρχονται οι 7. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2024, από τους 26 παραιτηθέντες Υπαξιωματικούς απόφοιτοι της ΣΜΥΝ ήταν οι 25, ενώ από τους 20 παραιτηθέντες Ανθυπασπιστές από τη ΣΜΥΝ προέρχονταν οι 9.

δ. Αντίστοιχα, οι παραιτηθέντες ΕΠΟΠ είναι ήδη 60 ξεπερνώντας το σύνολο του 2024 οπότε και είχαν ανέλθει σε 55! Αναφορικά με τις έμμεσες παραιτήσεις αλλαγής κατάστασης σε Ι4 ή Ι5, αυτές ανέρχονται σε 46. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι, πλέον, παρατηρείται «αλλαγή κατάστασης» ακόμα και σε ναύτες ΕΠΟΠ, που κατετάγησαν μόλις τους προηγούμενους μήνες, δείγμα ότι το κύμα φυγής γιγαντώνεται.

4. Ωστόσο, με το παρόν έγγραφο θα φέρουμε στο φως ένα εντελώς νέο, σοκαριστικό στατιστικό στοιχείο:

α. Κατά το διάστημα από το Σεπτέμβριο 2023 έως και τον Οκτώβριο 2025, δηλαδή σε 2 πλήρη έτη υπό τη Διοίκηση της παρούσης Ηγεσίας, έχουν καταγραφεί 640 παραιτήσεις στελεχών.

β. Αριθμός παραιτήσεων αυτού του ύψους αποτυπώνεται εάν μετρήσουμε από το 2017 έως και τον Αύγουστο 2023 (691). Εν ολίγοις, οι παραιτήσεις που αντιστοιχούν στην τελευταία διετία αθροίζονται από τα αμέσως προηγούμενα 6,5 έτη !

γ. Εξυπακούεται ότι εάν σε αυτόν τον αριθμό προσθέσουμε τις έμμεσες 160 παραιτήσεις διά της αλλαγής κατάστασης της τελευταίας τριετίας (από τον «ευεργετικό» νόμο μέριμνας του κ.Παναγιωτόπουλου του 2023), το τελικό νούμερο λαμβάνει ακόμα πιο εφιαλτικές διαστάσεις.

5. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι αριθμοί όχι μόνο δεν ψεύδονται, αλλά αποκαλύπτουν και την πλήρη έκταση της αποτυχίας , προς πολύ μεγάλη μας απογοήτευση και θλιβερή επιβεβαίωση:

α. Η αποζημίωση του Στόλου απέτυχε οικτρά, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παρακρατάται υπέρ τρίτων (κατά βάση από την Εφορία) με αποτέλεσμα η αποζημίωση να είναι μικρότερη από τις παλαιότερες, προ… βελτιώσεων.

β. Οι διαρκείς προσβολές και η υποβάθμιση εις βάρος των στρατιωτικών δείχνουν έχουν «πιάσει τόπο». Ιδίως στους χαμηλούς βαθμούς (Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) γίνεται, κυριολεκτικώς, «μακελειό», ενώ η Κοινωνία αποφεύγει να εμπιστευθεί τα παιδιά της σε «πλεονασματικά» «καρκινώματα».

γ. Τα νέα «ευεργετικά» μέτρα αναφορικά με τα νοσοκομεία έχουν εκτοξεύσει τις παραιτήσεις των Ιατρών και του νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού. Και φοβόμαστε ότι ακόμα είμαστε στην αρχή.

δ. Το Σώμα Υπαξιωματικών «κάνει καλή δουλειά» προς την κατεύθυνση της απαξίωσης των Σχολών και των βαθμών των Υπαξιωματικών γενικότερα, όπως εξάλλου αποτελεί και η ξεκάθαρη στόχευσή του. Ούτε καν οι «αυξήσεις» δεν δείχνουν να έχουν αποτέλεσμα.

ε. Κανείς δεν πιστεύει, πλέον, καμία εξαγγελία της Ηγεσίας:

Ούτε για τις δήθεν αυξήσεις που διαρκώς δεν έρχονται και αν έρθουν αποδεικνύονται εικονικές, ενώ παράλληλα βλέπει τα έξοδα διαρκώς επιβαρύνονται και ότι το Σώμα Υπαξιωματικών ξεκάθαρα θα ρίξει μεγάλο τσεκούρι στις αποδοχές.

Ούτε για την επαγγελματική εξασφάλιση, αφού κανείς δεν ξέρει αν θα απολυθεί για κάποιο λόγο ώστε να δοθούν νέες αυξήσεις.

Ούτε για τα σπίτια, αφού κανείς δεν πιστεύει ότι θα ανεγερθούν 280.000 οικίες/διαμερίσματα ώστε να αποδοθούν οι 70.000 εξ αυτών (25%) στα ε.ε. στελέχη (όπου ακόμα κι αν υπάρξει υλοποίηση, με ρυθμούς 1.000 κατοικιών κατ’ έτος το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 70 χρόνια ).

Ούτε για στις σταδιοδρομικές προοπτικές, αφού όλοι βλέπουν ξεκάθαρα την παραπλάνηση, τον εγκλωβισμό και την τεράστια υποβάθμιση που έρχεται σε όλα τα επίπεδα.

στ. Ακόμα και η δήθεν πλήρης ανωτατοποίηση των ΑΣΕΙ απέτυχε οικτρά, αφού η αποτυχία προσέλκυσης νέων είναι παταγώδης. Αντίστοιχα, ουδείς δείχνει να πείθεται από τη δήθεν ανωτατοποίηση των ΑΣΣΥ. Αυτά αποδεικνύονται και από τη δραματική υποβάθμιση και απαξίωση των Σχολών του ΠΝ (και κατ’ επέκταση των ΕΔ).

6. Θεωρούμε ότι ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός που έχουμε σχολιάσει με ιδιαίτερη αγωνία, ότι οι ΕΔ «αδειάζουν» στις πιο κρίσιμες ηλικίες, όπου θα στηριζόταν το μέλλον τους. Την ίδια στιγμή ξεκάθαρα έχει πληγεί ο «μηχανισμός» αναπλήρωσης, αφού η αποτυχία να προσελκυσθούν νέα παιδιά, είτε στις σχολές, είτε διά των κατατάξεων, δείχνει να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το νέο πρόσωπο της περιβόητης «Ατζέντας 2030» καθιστά τις ΕΔ αποκρουστικό επαγγελματικό προορισμό, κάτι που η Πολιτεία, εγκλωβισμένη στα αφηγήματά της, δεν επιθυμεί να συνειδητοποιήσει. Δυστυχώς, διαφαίνεται ότι αδυνατεί να ερμηνεύσει ακόμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραιτήσεων που κυριολεκτικά «μιλάνε» από μόνα τους.

7. Πλέον, θεωρούμε ότι οι απώλειες διά των παραιτήσεων δεν πρέπει να υπολογίζονται σε αριθμούς, αλλά σε τάξεις: πόσες τάξεις της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ ή κατατάξεις ΕΠΟΠ έχουν απολυθεί τα τελευταία έτη . Η κατάσταση, δυστυχώς, διαφαίνεται ότι είναι τόσο ανεξέλεγκτη, όσο είχαμε εγκαίρως και κατ΄ επανάληψη προειδοποιήσει. Ωστόσο, με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κανείς διαθέσιμος να ακούσει.

8. Αντ’ αυτού, με αγανάκτηση διαπιστώνουμε ότι, όσο επιδεινώνονται τα δεδομένα, τόσο αυξάνεται η επικοινωνιακή προσπάθεια παραπλάνησης της Κοινής Γνώμης, προς την οποίαν επιχειρείται να παρουσιαστεί ότι η αύξηση των παραιτήσεων είναι κάτι περίπου συγκυριακό και θα αντιμετωπιστεί από τα νέα μέτρα. Κανείς δεν απασχολείται ότι από την ημέρα που παρουσιάστηκαν τα νέα μέτρα, ο εφιάλτης πολλαπλασιάστηκε ανεξέλεγκτα. Όταν η «απάντηση» σε κάθε πρόβλημα είναι ότι, το πρόβλημα το έχει η μη αρεστή απάντηση και όχι τα μέτρα που οδηγούν σε αυτό, τότε δυστυχώς δεν μας μένει περιθώριο να αισιοδοξούμε.

9. Η Ένωσή μας με αυξημένο αίσθημα ευθύνης δεν καταθέτει τα όπλα: απαιτούμε για πολλοστή φορά την πλήρη απόσυρση όλων των σχεδιασμών της Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, καθώς και την επανεξέταση (δηλαδή ακύρωση κατά βάση) όλων των δυσμενών, προσφάτως ψηφισμένων νόμων, παράλληλα με την έμπρακτη στήριξη των στρατιωτικών στο ΠΝ και τις ΕΔ γενικότερα, παρά το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική δυσπραγία δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία.