Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στη γέφυρα της Τοπικής Κοινότητας Αρσενίου του Δήμου Σκύδρας, που βρίσκεται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του τεχνητού υδατοκρίτη – τάφρος 66, καθώς παρουσιάζει σοβαρές φθορές και τίθενται σοβαρά ζητήματα στατικότητας.

Οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας Αρσενίου.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.