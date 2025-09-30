Τι δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοϊδης για τα περί πρόσληψης αστυνομικών Ρομά - Θα είναι στελέχη ειδικών καθηκόντων [ΒΙΝΤΕΟ]

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στην εκπομπή "ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" του Action24, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην πρόσληψη στελεχών, που θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές με την κοινότητα των Ρομά.

«Η Αστυνομία θα εισέλθει σε αυτές τις περιοχές και θα ενημερώσει για την παρουσία της. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Όσο για όσα ακούστηκαν περί πρόσληψης αστυνομικών Ρομά, η πραγματικότητα είναι η εξής: Η Αστυνομία θα προσλάβει έναν περιορισμένο αριθμό ένστολων, άοπλων, ειδικών καθηκόντων, που θα βρίσκονται κοντά στα αστυνομικά τμήματα στις περιοχές όπου ζουν ευάλωτες ομάδες και θα έχουν ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή. Θα μπορούν να υποστηρίζουν τόσο την αστυνομία όσο και τους κατοίκους».

«Να τονίσω ότι ήδη στην Αστυνομία υπάρχουν πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά και εισήλθαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Αν κάποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα, θα υποβληθούν σε “βασανιστική” εκπαίδευση και θα αποτελούν βοηθούς της αστυνομίας και των κατοίκων σε θέματα κοινωνικής ειρήνης».

«Πρόκειται για ένα νέο σώμα που δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα μας. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί και θα αποτελείται από άοπλους, ένστολους ειδικών καθηκόντων».