Τι καινούργιο προστίθεται στις στολές της Aστυνομίας της Λετονίας

Η κυβέρνηση της Λετονίας ενέκρινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς για τις αστυνομικές στολές, εισάγοντας νέο τύπο πηλικίου αλλά και φούστες ως μέρος της επίσημης ενδυμασίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι σύγχρονες στολές δεν επηρεάζουν μόνο την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα των σωμάτων ασφαλείας, αλλά συμβάλλουν και στην αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών.

Διαβάστε επίσης

Κατά τον σχεδιασμό τους, ελήφθη υπόψη η γνώμη μελών της Κρατικής Αστυνομίας και της Αστυνομικής Ακαδημίας, ώστε οι στολές να είναι ποιοτικές, άνετες και κατάλληλες για τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Το νέο πηλίκιο θα διατίθεται σε δύο εκδοχές – με μεταλλικό έμβλημα ή με υφαντό – ενώ η σημαντικότερη αλλαγή είναι η προσθήκη φούστας στο σετ της επίσημης στολής.

Οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται πλέον επίσημα στους κανονισμούς που διέπουν τις στολές της λετονικής αστυνομίας.